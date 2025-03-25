https://ria.ru/20250325/zhurnalist-2007076373.html

При атаке ВСУ тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин

При атаке ВСУ тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин - РИА Новости, 25.03.2025

При атаке ВСУ тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин

Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин тяжело ранен в результате обстрела ВСУ поселка Михайловка в ЛНР, он был вместе с погибшими оператором Андреем... РИА Новости, 25.03.2025

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специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

леонид пасечник

следственный комитет россии (ск рф)

луганская народная республика

россия

никита гольдин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин тяжело ранен в результате обстрела ВСУ поселка Михайловка в ЛНР, он был вместе с погибшими оператором Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели, сообщил телеканал в Telegram-канале.В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Позже телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале сообщил, что также погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Позднее СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ."Корреспондент "Звезды" Никита Гольдин тяжело ранен в результате атаки ВСУ", - говорится в сообщении телеканала.Уточняется, что он был вместе с погибшими Пановым и Сиркели.При этом "Звезда" отмечает, что украинские боевики нанесли "прицельный удар по гражданской машине двумя ракетами HIMARS".

https://ria.ru/20250324/zhurnalist-2007069262.html

https://ria.ru/20250324/oon-2007064385.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, вооруженные силы украины, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, россия, никита гольдин