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При атаке ВСУ тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин - РИА Новости, 25.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:17 25.03.2025 (обновлено: 00:35 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/zhurnalist-2007076373.html
При атаке ВСУ тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин
При атаке ВСУ тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин - РИА Новости, 25.03.2025
При атаке ВСУ тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин
Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин тяжело ранен в результате обстрела ВСУ поселка Михайловка в ЛНР, он был вместе с погибшими оператором Андреем... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T00:17:00+03:00
2025-03-25T00:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
леонид пасечник
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
россия
никита гольдин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин тяжело ранен в результате обстрела ВСУ поселка Михайловка в ЛНР, он был вместе с погибшими оператором Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели, сообщил телеканал в Telegram-канале.В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Позже телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале сообщил, что также погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Позднее СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ."Корреспондент "Звезды" Никита Гольдин тяжело ранен в результате атаки ВСУ", - говорится в сообщении телеканала.Уточняется, что он был вместе с погибшими Пановым и Сиркели.При этом "Звезда" отмечает, что украинские боевики нанесли "прицельный удар по гражданской машине двумя ракетами HIMARS".
https://ria.ru/20250324/zhurnalist-2007069262.html
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происшествия, вооруженные силы украины, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, россия, никита гольдин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Леонид Пасечник, Следственный комитет России (СК РФ), Луганская Народная Республика, Россия, Никита Гольдин
При атаке ВСУ тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин

Тяжело ранен журналист "Звезды" Гольдин, бывший с погибшими Пановым и Сиркели

© Соцсети телеканала "Звезда"Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин
Корреспондент телеканала Звезда Никита Гольдин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Соцсети телеканала "Звезда"
Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин тяжело ранен в результате обстрела ВСУ поселка Михайловка в ЛНР, он был вместе с погибшими оператором Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели, сообщил телеканал в Telegram-канале.
В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Позже телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале сообщил, что также погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Позднее СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
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"Корреспондент "Звезды" Никита Гольдин тяжело ранен в результате атаки ВСУ", - говорится в сообщении телеканала.
Уточняется, что он был вместе с погибшими Пановым и Сиркели.
При этом "Звезда" отмечает, что украинские боевики нанесли "прицельный удар по гражданской машине двумя ракетами HIMARS".
Корреспондент Известий Александр Федорчак - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныЛеонид ПасечникСледственный комитет России (СК РФ)Луганская Народная РеспубликаРоссияНикита Гольдин
 
 
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