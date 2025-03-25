https://ria.ru/20250325/zhestyannikov-2007203862.html

Жестянников: "Школа депутатов" повысит экспертность народных избранников

Жестянников: "Школа депутатов" повысит экспертность народных избранников - РИА Новости, 25.03.2025

Жестянников: "Школа депутатов" повысит экспертность народных избранников

Проект "Школа депутатов", которому был дан старт на Вологодчине, повысит экспертность народных избранников, считает спикер Заксобрания региона Сергей... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:10:00+03:00

2025-03-25T15:10:00+03:00

2025-03-25T15:10:00+03:00

вологодская область

вологодская область

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сергей жестянников

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Проект "Школа депутатов", которому был дан старт на Вологодчине, повысит экспертность народных избранников, считает спикер Заксобрания региона Сергей Жестянников. Во вторник старт образовательного проекта "Школа депутатов" состоялся в Вологде, на котором собралось более 200 участников: народные избранники муниципалитетов региона, а также делегации из регионов Северо-Запада и Центрального федерального округа, новых территории России. Старт проекту дал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "Депутат — это человек, ориентирующийся на понятный избирателям результат. В настоящее время мы провели уже большую работу. Менять реальность, ориентироваться на мнение и пожелание жителей — мастерство нового поколения парламентариев. Убежден, что мы с вами только в начале пути. Поэтому будем продолжать такие проекты и совершенствовать качество управления власти в регионе", — отметил Филимонов, его слова приводит пресс-служба Заксобрания Вологодской области. Спикер ЗСО Сергей Жестянников рассказал о новых подходах, которые были внедрены недавно в практику Законодательного Собрания Вологодской области и способствуют повышению эффективности работы депутата. "Одна из основных задач работы депутата — слышать людей. Сейчас мы перенастроили всю систему, изменили подходы по организации работы народных избранников на региональном и муниципальном уровне. В настоящее увеличилось количество выездных заседаний комитетов, проводятся парламентские дни. Важно, что во время работы на местах мы получаем обратную связь от жителей, которую можно использовать для разработки законодательных инициатив. Проект "Школа депутатов", поддержанный губернатором области Георгием Филимоновым, – реальный инструмент, который повысит экспертность народных избранников", — отметил Жестянников. Депутат Законодательного Собрания области Антон Холодов отметил, что обучение парламентариев стало насущной необходимостью. В стране насчитывается более 200 тысяч депутатов и важно, чтобы они обладали необходимыми навыками. "Обучение парламентариев взаимодействию с гражданами, умению эффективно отвечать на их обращения и использовать современные коммуникационные инструменты, такие как социальные сети, поможет создать более открытые и прозрачные отношения между депутатами и избирателями. Надеюсь, что наши практики в дальнейшем распространяться по территории всей Российской Федерации", — рассказал Холодов. Участников школы ждет панельная дискуссия "Необходимость введения профессионального стандарта в деятельности депутата", а также 12 обучающих модулей, которые предоставят широкий спектр знаний по различным аспектам работы депутата. Обучающие семинары пройдут во всех муниципалитетах Вологодской области. Кроме того, все желающие смогут пройти обучение онлайн, зарегистрировавшись на сайте школадепутатов.рф.

https://ria.ru/20250324/filimonov-2007030558.html

https://ria.ru/20250324/zhestyannikov-2006922293.html

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вологодская область, россия, сергей жестянников