https://ria.ru/20250325/zhelaniya-2007188912.html

Лавров сравнил действия против России с желаниями Гитлера и Наполеона

Лавров сравнил действия против России с желаниями Гитлера и Наполеона - РИА Новости, 25.03.2025

Лавров сравнил действия против России с желаниями Гитлера и Наполеона

Желание Запада сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение – это желание Наполеона и Гитлера, мы все это уже проходили, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:13:00+03:00

2025-03-25T14:13:00+03:00

2025-03-25T14:20:00+03:00

европа

россия

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Желание Запада сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение – это желание Наполеона и Гитлера, мы все это уже проходили, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Желание сдержать Россию, не просто сдержать, а нанести ей поражение, кто-то даже сказал, надо унизить (президента РФ Владимира) Путина – это желание, как оказывается, историки меня, наверное, могут поправить, но мое ощущение истории, что это мы все уже проходили. Вот Наполеон и Гитлер, цели были те же", - сказал Лавров в интервью "Первому каналу".Как отметил министр, Наполеон и Гитлер в свое время завоевали всю Европу для этих целей, и сейчас для этого вся Европа мобилизована.

https://ria.ru/20250325/lavrov-2007188460.html

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европа, россия, в мире, сергей лавров