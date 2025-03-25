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Лавров сравнил действия против России с желаниями Гитлера и Наполеона
Лавров сравнил действия против России с желаниями Гитлера и Наполеона - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров сравнил действия против России с желаниями Гитлера и Наполеона
Желание Запада сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение – это желание Наполеона и Гитлера, мы все это уже проходили, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:13:00+03:00
2025-03-25T14:13:00+03:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Желание Запада сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение – это желание Наполеона и Гитлера, мы все это уже проходили, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Желание сдержать Россию, не просто сдержать, а нанести ей поражение, кто-то даже сказал, надо унизить (президента РФ Владимира) Путина – это желание, как оказывается, историки меня, наверное, могут поправить, но мое ощущение истории, что это мы все уже проходили. Вот Наполеон и Гитлер, цели были те же", - сказал Лавров в интервью "Первому каналу".Как отметил министр, Наполеон и Гитлер в свое время завоевали всю Европу для этих целей, и сейчас для этого вся Европа мобилизована.
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европа, россия, в мире, сергей лавров
Европа, Россия, В мире, Сергей Лавров
Лавров сравнил действия против России с желаниями Гитлера и Наполеона
Лавров: стремление нанести поражение РФ было желанием еще Гитлера и Наполеона