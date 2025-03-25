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Лавров сравнил действия против России с желаниями Гитлера и Наполеона - РИА Новости, 25.03.2025
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14:13 25.03.2025 (обновлено: 14:20 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/zhelaniya-2007188912.html
Лавров сравнил действия против России с желаниями Гитлера и Наполеона
Лавров сравнил действия против России с желаниями Гитлера и Наполеона - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров сравнил действия против России с желаниями Гитлера и Наполеона
Желание Запада сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение – это желание Наполеона и Гитлера, мы все это уже проходили, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 25.03.2025
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европа
россия
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Желание Запада сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение – это желание Наполеона и Гитлера, мы все это уже проходили, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Желание сдержать Россию, не просто сдержать, а нанести ей поражение, кто-то даже сказал, надо унизить (президента РФ Владимира) Путина – это желание, как оказывается, историки меня, наверное, могут поправить, но мое ощущение истории, что это мы все уже проходили. Вот Наполеон и Гитлер, цели были те же", - сказал Лавров в интервью "Первому каналу".Как отметил министр, Наполеон и Гитлер в свое время завоевали всю Европу для этих целей, и сейчас для этого вся Европа мобилизована.
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007188460.html
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европа, россия, в мире, сергей лавров
Европа, Россия, В мире, Сергей Лавров
Лавров сравнил действия против России с желаниями Гитлера и Наполеона

Лавров: стремление нанести поражение РФ было желанием еще Гитлера и Наполеона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Желание Запада сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение – это желание Наполеона и Гитлера, мы все это уже проходили, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Желание сдержать Россию, не просто сдержать, а нанести ей поражение, кто-то даже сказал, надо унизить (президента РФ Владимира) Путина – это желание, как оказывается, историки меня, наверное, могут поправить, но мое ощущение истории, что это мы все уже проходили. Вот Наполеон и Гитлер, цели были те же", - сказал Лавров в интервью "Первому каналу".
Как отметил министр, Наполеон и Гитлер в свое время завоевали всю Европу для этих целей, и сейчас для этого вся Европа мобилизована.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Лавров прокомментировал планы ЕС отправить миротворцев на Украину
14:11
 
ЕвропаРоссияВ миреСергей Лавров
 
 
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