https://ria.ru/20250325/zerno-2007290146.html

Дмитриев рассказал о последствиях заключения Черноморской сделки

Дмитриев рассказал о последствиях заключения Черноморской сделки - РИА Новости, 25.03.2025

Дмитриев рассказал о последствиях заключения Черноморской сделки

Совместная работа в рамках черноморской зерновой инициативы даст возможность обеспечить зерном более 100 миллионов человек во всем мире, это отвечает острой... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:58:00+03:00

2025-03-25T19:58:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Совместная работа в рамках черноморской зерновой инициативы даст возможность обеспечить зерном более 100 миллионов человек во всем мире, это отвечает острой необходимости в глобальной продовольственной безопасности, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Совместная работа в рамках инициативы позволит обеспечить зерном дополнительно свыше 100 миллионов человек по всему миру", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, "это отвечает острой необходимости в глобальной продовольственной безопасности и актуальным потребностям производителей и продавцов продовольствия и удобрений в Российской Федерации". На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.

https://ria.ru/20250325/dmitriev-2007287069.html

https://ria.ru/20250325/dmitriev-2007287499.html

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черное море

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экономика, россия, черное море, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, оон, российский фонд прямых инвестиций, россельхозбанк, в мире