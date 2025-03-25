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На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 25.03.2025
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14:32 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/zemletryasenie-2007192930.html
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 25.03.2025
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4
Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано во вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 25.03.2025
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тихий океан
кунашир (остров)
курильские острова
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано во вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,0 произошло 25 марта в 21.39 (13.39 мск). Его эпицентр находился в Тихом океане в 56 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир, очаг – на глубине 72 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась.
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тихий океан
кунашир (остров)
курильские острова
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Тихий океан, Кунашир (остров), Курильские острова, Елена Семенова, Происшествия
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкМыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано во вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,0 произошло 25 марта в 21.39 (13.39 мск). Его эпицентр находился в Тихом океане в 56 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир, очаг – на глубине 72 километров", - рассказала собеседница агентства.
По информации сейсмолога, данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась.
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Тихий океанКунашир (остров)Курильские островаЕлена СеменоваПроисшествия
 
 
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