https://ria.ru/20250325/zemletryasenie-2007192930.html

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 25.03.2025

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано во вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:32:00+03:00

2025-03-25T14:32:00+03:00

2025-03-25T14:32:00+03:00

тихий океан

кунашир (остров)

курильские острова

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано во вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,0 произошло 25 марта в 21.39 (13.39 мск). Его эпицентр находился в Тихом океане в 56 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир, очаг – на глубине 72 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250312/kuban-2004467645.html

тихий океан

кунашир (остров)

курильские острова

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Ольга Фомченкова

тихий океан, кунашир (остров), курильские острова, елена семенова, происшествия