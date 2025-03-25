https://ria.ru/20250325/zemletryasenie-2007192930.html
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 25.03.2025
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4
Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано во вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:32:00+03:00
2025-03-25T14:32:00+03:00
2025-03-25T14:32:00+03:00
тихий океан
кунашир (остров)
курильские острова
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано во вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,0 произошло 25 марта в 21.39 (13.39 мск). Его эпицентр находился в Тихом океане в 56 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир, очаг – на глубине 72 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250312/kuban-2004467645.html
тихий океан
кунашир (остров)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, кунашир (остров), курильские острова, елена семенова, происшествия
Тихий океан, Кунашир (остров), Курильские острова, Елена Семенова, Происшествия
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4