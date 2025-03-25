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Зеленский прокомментировал соглашение с США по ресурсам - РИА Новости, 25.03.2025
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22:38 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/zelenskij-2007313775.html
Зеленский прокомментировал соглашение с США по ресурсам
Зеленский прокомментировал соглашение с США по ресурсам - РИА Новости, 25.03.2025
Зеленский прокомментировал соглашение с США по ресурсам
Владимир Зеленский утверждает, что США предложили большое соглашение по украинским ресурсам, которое потребует ратификации в Верховной раде, но заверяет, что... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:38:00+03:00
2025-03-25T22:38:00+03:00
в мире
украина
сша
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владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
запорожская аэс
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что США предложили большое соглашение по украинским ресурсам, которое потребует ратификации в Верховной раде, но заверяет, что пункта об участии Штатов в управлении АЭС там нет. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. "Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение, деталей у меня еще нет. Я попросил нормально разобраться с этим соглашением, сделать разъяснение всех деталей и потом собираться и понимать, что это серьезный документ, а такой документ вероятно будет нарабатываться сторонами, а потом идти в парламент на ратификацию. Вопроса атомных станций там нет", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Эр-Рияде, который транслировал украинский "5 канал". На Украине три действующие АЭС: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровненская. Они обеспечивают около половины от общего объема производимой в стране электроэнергии. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС в октябре 2022 года перешла в собственность РФ. Зеленский во вторник признался, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос Запорожской ЗАЭС, в частности, возможность участия Штатов в ее модернизации. Позднее в этот день в МИД России сообщили, что возращение станции в российскую атомную отрасль – давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. В министерстве отметили, что передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006424061.html
https://ria.ru/20250320/zaes-2006328193.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, запорожская аэс, нато
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Запорожская АЭС, НАТО
Зеленский прокомментировал соглашение с США по ресурсам

Зеленский: пункта об участии США в работе АЭС в соглашении по ресурсам нет

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что США предложили большое соглашение по украинским ресурсам, которое потребует ратификации в Верховной раде, но заверяет, что пункта об участии Штатов в управлении АЭС там нет.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
Южно-Украинская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Партия Порошенко* потребовала отчета о возможной передаче АЭС США
21 марта, 12:06
"Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение, деталей у меня еще нет. Я попросил нормально разобраться с этим соглашением, сделать разъяснение всех деталей и потом собираться и понимать, что это серьезный документ, а такой документ вероятно будет нарабатываться сторонами, а потом идти в парламент на ратификацию. Вопроса атомных станций там нет", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Эр-Рияде, который транслировал украинский "5 канал".
На Украине три действующие АЭС: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровненская. Они обеспечивают около половины от общего объема производимой в стране электроэнергии. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС в октябре 2022 года перешла в собственность РФ.
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
FT: США хотят использовать контроль над ЗАЭС для добычи редкоземов
20 марта, 21:59
Зеленский во вторник признался, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос Запорожской ЗАЭС, в частности, возможность участия Штатов в ее модернизации.
Позднее в этот день в МИД России сообщили, что возращение станции в российскую атомную отрасль – давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. В министерстве отметили, что передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам
6 марта, 07:19
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада УкраиныЗапорожская АЭСНАТО
 
 
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