https://ria.ru/20250325/zelenskij-2007308524.html

Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом вопрос Запорожской АЭС

Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом вопрос Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.03.2025

Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом вопрос Запорожской АЭС

Владимир Зеленский признался, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в частности, возможность... РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в частности, возможность участия Штатов в ее модернизации. Ранее Трамп заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС. "Запорожскую АЭС мы с ним (Трампом- ред.) обсуждали по телефону один раз… Мы думаем, 2-2,5 года (нужно – ред.), чтобы поднять эту станцию. Это много денег, и он у меня спрашивал, можем ли мы работать вместе на этой теме. Я говорил ему, что да. Если вы будете вкладываться в модернизацию - да, если вы поможете нам вернуть станцию - ок. Это нормальный разговор", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Эр-Рияде, который транслировал украинский "5 канал". МИД РФ ранее заявлял, что передача Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, как недопустима и совместная эксплуатация станции. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250325/zelenskij-2007308324.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, запорожская аэс, нато