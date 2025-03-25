https://ria.ru/20250325/zapashnyy-2007269332.html

Запашный предложил лишать званий артистов, оскорбляющих Россию

Запашный предложил лишать званий артистов, оскорбляющих Россию - РИА Новости, 25.03.2025

Запашный предложил лишать званий артистов, оскорбляющих Россию

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предложил разработать механизм лишения государственных званий уехавших за границу артистов, которые... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:22:00+03:00

2025-03-25T18:22:00+03:00

2025-03-25T18:54:00+03:00

россия

эдгард запашный

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предложил разработать механизм лишения государственных званий уехавших за границу артистов, которые оскорбляют Россию.Запашный отметил, что некоторые артисты, уехавшие из России после начала специальной военной операции, позволяют себе "клеветнические высказывания" в адрес государства, народа и Вооруженных сил РФ."Многие из них почему-то все еще носят звания заслуженного, народного артиста России, были отмечены в свое время высокими государственными наградами, премиями в области культуры. Я предлагаю разработать механизм лишения присужденных государственных наград и званий, ведь надо защитить высокое государственное звание от дискредитации этими негодяями", - сказал Запашный на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента России Владимира Путина.Во вторник Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству, чтобы обсудить вопросы, связанные с образованием в этой сфере, литературой и книгоизданием.

https://ria.ru/20250325/putin-2007266070.html

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россия, эдгард запашный, владимир путин, общество