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Заксобрание Карелии не отменит закупку часов, вызвавшую недовольство в Сети - РИА Новости, 25.03.2025
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17:28 25.03.2025 (обновлено: 17:30 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/zaksobranie-2007248428.html
Заксобрание Карелии не отменит закупку часов, вызвавшую недовольство в Сети
Заксобрание Карелии не отменит закупку часов, вызвавшую недовольство в Сети - РИА Новости, 25.03.2025
Заксобрание Карелии не отменит закупку часов, вызвавшую недовольство в Сети
Заксобрание Карелии не собирается отменять госзакупку представительских часов начальной стоимостью 80 тысяч рублей, вызвавшую недовольство в сети Интернет,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:28:00+03:00
2025-03-25T17:30:00+03:00
общество
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Заксобрание Карелии не собирается отменять госзакупку представительских часов начальной стоимостью 80 тысяч рублей, вызвавшую недовольство в сети Интернет, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента республики. Ранее издание "Подъем" сообщило, что в сети обратили внимание, на госзакупку 20 наручных мужских часов с напылением золотистого и серебристого цвета, кожаным ремешком под крокодиловую кожу и гравировкой "От Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия". Начальная цена контракта составила 80 тысяч рублей. По словам издания, жители неоднозначно отнеслись к этому решению и задались вопросом, для чего нужны такие часы. "Это традиционная ежегодная закупка, отменять ее не собираемся", - сказали в пресс-службе закса Карелии. Собеседник агентства добавил, что одной из функций законодательного собрания Республики Карелия является представительская функция. "При проведении мероприятий с участием официальных лиц, членов делегаций и других нередко происходит обмен подарками. Одним из таких подарков от законодательного собрания Республики Карелия могут стать часы", - отметил он.
https://ria.ru/20250320/byudzhet-2006195725.html
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общество, республика карелия
Общество, Республика Карелия
Заксобрание Карелии не отменит закупку часов, вызвавшую недовольство в Сети

Заксобрание Карелии не собирается отменять госзакупку представительских часов

© Фото : Федеральное казначействоПредставительские часы с гравировкой "От Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия"
Представительские часы с гравировкой От Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Федеральное казначейство
Представительские часы с гравировкой "От Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Заксобрание Карелии не собирается отменять госзакупку представительских часов начальной стоимостью 80 тысяч рублей, вызвавшую недовольство в сети Интернет, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента республики.
Ранее издание "Подъем" сообщило, что в сети обратили внимание, на госзакупку 20 наручных мужских часов с напылением золотистого и серебристого цвета, кожаным ремешком под крокодиловую кожу и гравировкой "От Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия". Начальная цена контракта составила 80 тысяч рублей. По словам издания, жители неоднозначно отнеслись к этому решению и задались вопросом, для чего нужны такие часы.
"Это традиционная ежегодная закупка, отменять ее не собираемся", - сказали в пресс-службе закса Карелии.
Собеседник агентства добавил, что одной из функций законодательного собрания Республики Карелия является представительская функция. "При проведении мероприятий с участием официальных лиц, членов делегаций и других нередко происходит обмен подарками. Одним из таких подарков от законодательного собрания Республики Карелия могут стать часы", - отметил он.
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