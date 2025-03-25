https://ria.ru/20250325/zaksobranie-2007248428.html

Заксобрание Карелии не отменит закупку часов, вызвавшую недовольство в Сети

Заксобрание Карелии не отменит закупку часов, вызвавшую недовольство в Сети - РИА Новости, 25.03.2025

Заксобрание Карелии не отменит закупку часов, вызвавшую недовольство в Сети

Заксобрание Карелии не собирается отменять госзакупку представительских часов начальной стоимостью 80 тысяч рублей, вызвавшую недовольство в сети Интернет,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:28:00+03:00

2025-03-25T17:28:00+03:00

2025-03-25T17:30:00+03:00

общество

республика карелия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007245184_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_db5887d4fb52d748aeebccff84da950d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Заксобрание Карелии не собирается отменять госзакупку представительских часов начальной стоимостью 80 тысяч рублей, вызвавшую недовольство в сети Интернет, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента республики. Ранее издание "Подъем" сообщило, что в сети обратили внимание, на госзакупку 20 наручных мужских часов с напылением золотистого и серебристого цвета, кожаным ремешком под крокодиловую кожу и гравировкой "От Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия". Начальная цена контракта составила 80 тысяч рублей. По словам издания, жители неоднозначно отнеслись к этому решению и задались вопросом, для чего нужны такие часы. "Это традиционная ежегодная закупка, отменять ее не собираемся", - сказали в пресс-службе закса Карелии. Собеседник агентства добавил, что одной из функций законодательного собрания Республики Карелия является представительская функция. "При проведении мероприятий с участием официальных лиц, членов делегаций и других нередко происходит обмен подарками. Одним из таких подарков от законодательного собрания Республики Карелия могут стать часы", - отметил он.

https://ria.ru/20250320/byudzhet-2006195725.html

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика карелия