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Российские законодатели пригласили европейских коллег посетить страну - РИА Новости, 25.03.2025
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17:08 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/zakonodateli-2007243950.html
Российские законодатели пригласили европейских коллег посетить страну
Российские законодатели пригласили европейских коллег посетить страну - РИА Новости, 25.03.2025
Российские законодатели пригласили европейских коллег посетить страну
Законодатели РФ в ходе общения в формате видеоконференции пригласили европейских коллег посетить Россию, парламент страны, кто захочет – сможет приехать в мае,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:08:00+03:00
2025-03-25T17:08:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Законодатели РФ в ходе общения в формате видеоконференции пригласили европейских коллег посетить Россию, парламент страны, кто захочет – сможет приехать в мае, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Проинформирую вас о том, что только что буквально закончилась видеоконференция с участием действующих депутатов Европейского парламента и национальных парламентов ряда стран Европы, в которой я имел честь участвовать, (вице-спикер Совфеда) Константин Косачев от Совета Федерации, (депутат Светлана) Журова от Государственной Думы. Все это было сделано на площадке Института Европы. Это продолжает практику, которую мы открыли", - сказал сенатор в ходе заседания комиссии СФ. По его словам, у участников мероприятия было около двух часов на общение. "Договорились, что мы готовы принять их и в Совете Федерации, в Госдуме. Тех, кто захотят. И мы договорились, что все, кто желает, приедет в конце мая к нам в Россию", - сказал Климов. Сенатор подчеркнул, что европейские коллеги были удивлены открытостью российских законодателей. "Могу даже страны назвать - от Болгарии до Люксембурга, от Федеративной Республики Германия до Чехии, там и Италия была. Выступал также бывший депутат Верховной рады. Он в своё время успел выехать с территории... У нас был хороший, серьёзный разговор", - сказал политик. Климов напомнил, что осенью прошлого года партия "Единая Россия" выступила с инициативой, чтобы дать возможность здоровым силам Европейского союза восстановить те контакты, которые были с Россией. Сенатор также отметил, что сейчас обсуждается возможность проведения общественно-политических слушаний в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о создании единой системы безопасности и сотрудничества Большой Евразии от Тихого океана до Атлантики. "Эта информация тоже вызвала большой интерес (у собеседников – ред.). Будем надеяться, что и эти инициативы у нас будут продвигаться", - заключил он.
https://ria.ru/20250319/klimov-2005912601.html
https://ria.ru/20250220/sovfed-2000617034.html
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политика, россия, европа, болгария, андрей климов, константин косачев, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф, верховная рада украины
Политика, Россия, Европа, Болгария, Андрей Климов, Константин Косачев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Верховная Рада Украины
Российские законодатели пригласили европейских коллег посетить страну

Сенатор Климов: законодатели пригласили европейских коллег посетить Россию

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Законодатели РФ в ходе общения в формате видеоконференции пригласили европейских коллег посетить Россию, парламент страны, кто захочет – сможет приехать в мае, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Проинформирую вас о том, что только что буквально закончилась видеоконференция с участием действующих депутатов Европейского парламента и национальных парламентов ряда стран Европы, в которой я имел честь участвовать, (вице-спикер Совфеда) Константин Косачев от Совета Федерации, (депутат Светлана) Журова от Государственной Думы. Все это было сделано на площадке Института Европы. Это продолжает практику, которую мы открыли", - сказал сенатор в ходе заседания комиссии СФ.
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По его словам, у участников мероприятия было около двух часов на общение. "Договорились, что мы готовы принять их и в Совете Федерации, в Госдуме. Тех, кто захотят. И мы договорились, что все, кто желает, приедет в конце мая к нам в Россию", - сказал Климов.
Сенатор подчеркнул, что европейские коллеги были удивлены открытостью российских законодателей.
"Могу даже страны назвать - от Болгарии до Люксембурга, от Федеративной Республики Германия до Чехии, там и Италия была. Выступал также бывший депутат Верховной рады. Он в своё время успел выехать с территории... У нас был хороший, серьёзный разговор", - сказал политик.
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Климов напомнил, что осенью прошлого года партия "Единая Россия" выступила с инициативой, чтобы дать возможность здоровым силам Европейского союза восстановить те контакты, которые были с Россией.
Сенатор также отметил, что сейчас обсуждается возможность проведения общественно-политических слушаний в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о создании единой системы безопасности и сотрудничества Большой Евразии от Тихого океана до Атлантики.
"Эта информация тоже вызвала большой интерес (у собеседников – ред.). Будем надеяться, что и эти инициативы у нас будут продвигаться", - заключил он.
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ПолитикаРоссияЕвропаБолгарияАндрей КлимовКонстантин КосачевВладимир ПутинСовет Федерации РФГосдума РФВерховная Рада Украины
 
 
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