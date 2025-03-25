https://ria.ru/20250325/zakonodateli-2007243950.html

Российские законодатели пригласили европейских коллег посетить страну

Российские законодатели пригласили европейских коллег посетить страну - РИА Новости, 25.03.2025

Российские законодатели пригласили европейских коллег посетить страну

Законодатели РФ в ходе общения в формате видеоконференции пригласили европейских коллег посетить Россию, парламент страны, кто захочет – сможет приехать в мае,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:08:00+03:00

2025-03-25T17:08:00+03:00

2025-03-25T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Законодатели РФ в ходе общения в формате видеоконференции пригласили европейских коллег посетить Россию, парламент страны, кто захочет – сможет приехать в мае, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Проинформирую вас о том, что только что буквально закончилась видеоконференция с участием действующих депутатов Европейского парламента и национальных парламентов ряда стран Европы, в которой я имел честь участвовать, (вице-спикер Совфеда) Константин Косачев от Совета Федерации, (депутат Светлана) Журова от Государственной Думы. Все это было сделано на площадке Института Европы. Это продолжает практику, которую мы открыли", - сказал сенатор в ходе заседания комиссии СФ. По его словам, у участников мероприятия было около двух часов на общение. "Договорились, что мы готовы принять их и в Совете Федерации, в Госдуме. Тех, кто захотят. И мы договорились, что все, кто желает, приедет в конце мая к нам в Россию", - сказал Климов. Сенатор подчеркнул, что европейские коллеги были удивлены открытостью российских законодателей. "Могу даже страны назвать - от Болгарии до Люксембурга, от Федеративной Республики Германия до Чехии, там и Италия была. Выступал также бывший депутат Верховной рады. Он в своё время успел выехать с территории... У нас был хороший, серьёзный разговор", - сказал политик. Климов напомнил, что осенью прошлого года партия "Единая Россия" выступила с инициативой, чтобы дать возможность здоровым силам Европейского союза восстановить те контакты, которые были с Россией. Сенатор также отметил, что сейчас обсуждается возможность проведения общественно-политических слушаний в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о создании единой системы безопасности и сотрудничества Большой Евразии от Тихого океана до Атлантики. "Эта информация тоже вызвала большой интерес (у собеседников – ред.). Будем надеяться, что и эти инициативы у нас будут продвигаться", - заключил он.

https://ria.ru/20250319/klimov-2005912601.html

https://ria.ru/20250220/sovfed-2000617034.html

https://ria.ru/20250205/klimov-1997548303.html

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политика, россия, европа, болгария, андрей климов, константин косачев, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф, верховная рада украины