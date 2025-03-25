Жительницу Херсонской области задержали за оправдание убийства Татарского
ФСБ в Херсонской области задержала женщину за оправдание убийства Татарского
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 25 мар - РИА Новости. Силовики задержали жительницу Херсонской области, оправдывавшую в интернете совершенный спецслужбами Украины теракт, ей грозит до 7 лет заключения, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по региону.
"Установлено, что подозреваемая в апреле 2023 года разместила в сети интернет комментарии, публично оправдывающие террористический акт в отношении граждан Российской Федерации. Решается вопрос об избрании для задержанной меры пресечения. Санкции инкриминируемых ей статей предусматривают наказания до 7 лет лишения свободы", - говорится в релизе.
Представитель одного из российских силовых ведомств уточнил РИА Новости, что задержанная восторженно высказывалась о теракте, в результате которого 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 40 человек.
В отношении фигурантки следственным управлением Следственного комитета России по Херсонской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и ч. 2 ст. 280.4 УК России "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".
Бастрыкин раскрыл подробности убийства Татарского
18 октября 2024, 07:24