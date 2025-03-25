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Жительницу Херсонской области задержали за оправдание убийства Татарского - РИА Новости, 25.03.2025
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14:24 25.03.2025 (обновлено: 14:33 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/zaderzhanie-2007191718.html
Жительницу Херсонской области задержали за оправдание убийства Татарского
Жительницу Херсонской области задержали за оправдание убийства Татарского - РИА Новости, 25.03.2025
Жительницу Херсонской области задержали за оправдание убийства Татарского
Силовики задержали жительницу Херсонской области, оправдывавшую в интернете совершенный спецслужбами Украины теракт, ей грозит до 7 лет заключения, сообщили... РИА Новости, 25.03.2025
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происшествия
владлен татарский
россия
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ГЕНИЧЕСК, 25 мар - РИА Новости. Силовики задержали жительницу Херсонской области, оправдывавшую в интернете совершенный спецслужбами Украины теракт, ей грозит до 7 лет заключения, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по региону."Установлено, что подозреваемая в апреле 2023 года разместила в сети интернет комментарии, публично оправдывающие террористический акт в отношении граждан Российской Федерации. Решается вопрос об избрании для задержанной меры пресечения. Санкции инкриминируемых ей статей предусматривают наказания до 7 лет лишения свободы", - говорится в релизе.Представитель одного из российских силовых ведомств уточнил РИА Новости, что задержанная восторженно высказывалась о теракте, в результате которого 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 40 человек.В отношении фигурантки следственным управлением Следственного комитета России по Херсонской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и ч. 2 ст. 280.4 УК России "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".
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происшествия, владлен татарский, россия
Происшествия, Владлен Татарский, Россия
Жительницу Херсонской области задержали за оправдание убийства Татарского

ФСБ в Херсонской области задержала женщину за оправдание убийства Татарского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ГЕНИЧЕСК, 25 мар - РИА Новости. Силовики задержали жительницу Херсонской области, оправдывавшую в интернете совершенный спецслужбами Украины теракт, ей грозит до 7 лет заключения, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по региону.
"Установлено, что подозреваемая в апреле 2023 года разместила в сети интернет комментарии, публично оправдывающие террористический акт в отношении граждан Российской Федерации. Решается вопрос об избрании для задержанной меры пресечения. Санкции инкриминируемых ей статей предусматривают наказания до 7 лет лишения свободы", - говорится в релизе.
Представитель одного из российских силовых ведомств уточнил РИА Новости, что задержанная восторженно высказывалась о теракте, в результате которого 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 40 человек.
В отношении фигурантки следственным управлением Следственного комитета России по Херсонской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и ч. 2 ст. 280.4 УК России "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".
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