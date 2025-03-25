https://ria.ru/20250325/zaderzhanie-2007191718.html

Жительницу Херсонской области задержали за оправдание убийства Татарского

Жительницу Херсонской области задержали за оправдание убийства Татарского - РИА Новости, 25.03.2025

Жительницу Херсонской области задержали за оправдание убийства Татарского

Силовики задержали жительницу Херсонской области, оправдывавшую в интернете совершенный спецслужбами Украины теракт, ей грозит до 7 лет заключения, сообщили... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:24:00+03:00

2025-03-25T14:24:00+03:00

2025-03-25T14:33:00+03:00

происшествия

владлен татарский

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

ГЕНИЧЕСК, 25 мар - РИА Новости. Силовики задержали жительницу Херсонской области, оправдывавшую в интернете совершенный спецслужбами Украины теракт, ей грозит до 7 лет заключения, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по региону."Установлено, что подозреваемая в апреле 2023 года разместила в сети интернет комментарии, публично оправдывающие террористический акт в отношении граждан Российской Федерации. Решается вопрос об избрании для задержанной меры пресечения. Санкции инкриминируемых ей статей предусматривают наказания до 7 лет лишения свободы", - говорится в релизе.Представитель одного из российских силовых ведомств уточнил РИА Новости, что задержанная восторженно высказывалась о теракте, в результате которого 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 40 человек.В отношении фигурантки следственным управлением Следственного комитета России по Херсонской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и ч. 2 ст. 280.4 УК России "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978643543.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владлен татарский, россия