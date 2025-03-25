https://ria.ru/20250325/yug-2007206046.html

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.03.2025

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщили в Минобороны РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:18:00+03:00

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специальная военная операция на украине

часов яр

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Тихоновка, Катериновка, Дылеевка, Новомарково, Часов Яр, Верхнекаменское, Курдюмовка и Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, пусковую установку реактивной системы залпового огня Heron хорватского производства и три пикапа. Кроме того, уничтожены два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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часов яр, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)