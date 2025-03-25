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Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.03.2025
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщили в Минобороны РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:18:00+03:00
2025-03-25T15:18:00+03:00
2025-03-25T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Тихоновка, Катериновка, Дылеевка, Новомарково, Часов Яр, Верхнекаменское, Курдюмовка и Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, пусковую установку реактивной системы залпового огня Heron хорватского производства и три пикапа. Кроме того, уничтожены два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.
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часов яр, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи
МО: ВСУ потеряли до 200 боевиков и танк в зоне действия группировки Юг