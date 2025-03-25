https://ria.ru/20250325/yaponiya-2007092218.html

Суд в Японии присудил рекордную компенсацию оправданному мужчине

Суд в Японии присудил рекордную компенсацию оправданному мужчине - РИА Новости, 25.03.2025

Суд в Японии присудил рекордную компенсацию оправданному мужчине

Окружной суд японской префектуры Сидзуока предписал центральному правительству выплатить компенсацию 89-летнему Ивао Хакамате, который около полувека ожидал... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T07:04:00+03:00

2025-03-25T07:04:00+03:00

2025-03-25T07:22:00+03:00

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ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Окружной суд японской префектуры Сидзуока предписал центральному правительству выплатить компенсацию 89-летнему Ивао Хакамате, который около полувека ожидал смертной казни и был признан невиновным, на рекордную сумму в 217 миллионов иен (около 1,44 миллиона долларов), сообщает агентство Киодо со ссылкой на адвокатов мужчины. По данным агентства, решение о компенсации по иску, поданному в январе этого года, было принято накануне. Сторона защиты уточнила, что компенсация была присвоена за 47 полных лет "физического заточения с момента ареста до момента освобождения". Хакамату арестовали в 1966 году по обвинению в ограблении и убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Спустя 20 дней допросов японец сознался в убийстве, но на суде заявил, что его заставили дать признательные показания под пытками. В 2014 году в суде Сидзуоки было доказано, что ДНК Ивао Хакаматы не совпадает с ДНК, полученным из генетического материала крови, обнаруженном на месте убийства. После этого решения японец вышел на свободу, однако в 2023 году Высший суд Токио сохранил в силе решения нижестоящих инстанций о повторном слушании. В конце сентября 2024 года окружной суд Сидзуоки в ходе повторного слушания оправдал Хакамату, признав три случая фальсификации доказательств его виновности. В своем вердикте суд постановил, что "существует чрезвычайно высокий риск нарушения права на молчание и вынуждения ложных признаний в условиях, когда следственные органы физически и психически мучают человека, заставляя его давать показания в рамках нечеловеческих допросов, поэтому полученные данным образом показания, включая ложные сведения об одежде во время совершения преступления, по существу являются подделкой и должны быть исключены из дела в качестве доказательств". Также было признано, что фрагмент ткани, который якобы соответствовал части брюк, найденных при обыске, был фальсифицирован правоохранительными органами и также не может использоваться в качестве доказательства. Неестественным посчитали и сохранившийся алый цвет крови на одежде, которая пролежала более года в резервуаре с пастой "мисо". Таким образом суд признал три случая подделки доказательств. Еще через месяц, в октябре 2024 года, прокуратура объявила, что не станет обжаловать оправдательный приговор, таким образом, Хакамата был окончательно признан невиновным.

https://ria.ru/20240926/yaponiya-1974753023.html

https://ria.ru/20240620/germaniya-1954313577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сидзуока (префектура), токио, япония