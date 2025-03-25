https://ria.ru/20250325/yakutiya-2007094796.html

Комиссия Госсовета под руководством Николаева обсудила угольную отрасль

Комиссия Госсовета под руководством Николаева обсудила угольную отрасль - РИА Новости, 25.03.2025

Комиссия Госсовета под руководством Николаева обсудила угольную отрасль

Поддержку угольной отрасли и топливно-энергетический баланс в стране обсудили в комиссии Госсовета под председательством главы Якутии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T07:56:00+03:00

2025-03-25T07:56:00+03:00

2025-03-25T09:15:00+03:00

республика саха (якутия)

экономика

россия

дальний восток

айсен николаев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ЯКУТСК, 25 мар - РИА Новости. Поддержку угольной отрасли и топливно-энергетический баланс в стране обсудили в комиссии Госсовета под председательством главы Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава Якутии Айсен Николаев провел очередное заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Энергетика". "На повестке дня были рассмотрены два вопроса: формирование топливно-энергетических балансов регионов и меры поддержки угольной отрасли страны", - рассказали в пресс-службе. Как отметил Николаев, качественно подготовленные балансы помогают определить возможности замещения одних видов топлива другими, более доступными и экологичными, а также развивать местные энергоресурсы и возобновляемые источники энергии. Однако многие регионы сталкиваются с трудностями при разработке ТЭБ. "Анализ полученной информации показал, что для многих регионов задача разработки ТЭБ является трудновыполнимой. Отмечаются сложности в получении статистической информации о потреблении энергоресурсов, нормативно не урегулированы взаимоотношения между органами власти и организациями – поставщиками энергоресурсов, есть сложности с определением величины инфраструктурной составляющей, отсутствуют квалифицированные специалисты по разработке ТЭБ", - сказал он. В связи с этим Николаев предложил создать единую информационную систему формирования топливно-энергетических балансов, доступную для федеральных и региональных органов власти, организаций энергоснабжения, всех участников процесса. Также отдельное внимание участники заседания уделили подготовке антикризисной программы поддержки угольной отрасли России. Айсен Николаев отметил стратегическое значение отрасли, особенно для Сибири и Дальнего Востока, где уголь является ключевым ресурсом для электро- и теплообеспечения, а также важным экспортным товаром. "Вместе с тем глава Якутии подчеркнул, что российская угольная промышленность переживает непростые времена из-за санкций Евросоюза в отношении российского угля, падения мировых цен на уголь, введения экспортных и импортных пошлин, роста тарифов на железнодорожные перевозки и ограничения провозной способности железнодорожной инфраструктуры, а также роста расходов на обслуживание кредитов. В связи с этим комиссия Госсовета совместно с правительством РФ и Минэнерго России активно работают над мерами поддержки отрасли", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250122/putin-1995030557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дальний восток, айсен николаев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)