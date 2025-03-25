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Комиссия Госсовета под руководством Николаева обсудила угольную отрасль - РИА Новости, 25.03.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
07:56 25.03.2025 (обновлено: 09:15 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/yakutiya-2007094796.html
Комиссия Госсовета под руководством Николаева обсудила угольную отрасль
Комиссия Госсовета под руководством Николаева обсудила угольную отрасль - РИА Новости, 25.03.2025
Комиссия Госсовета под руководством Николаева обсудила угольную отрасль
Поддержку угольной отрасли и топливно-энергетический баланс в стране обсудили в комиссии Госсовета под председательством главы Якутии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T07:56:00+03:00
2025-03-25T09:15:00+03:00
республика саха (якутия)
экономика
россия
дальний восток
айсен николаев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ЯКУТСК, 25 мар - РИА Новости. Поддержку угольной отрасли и топливно-энергетический баланс в стране обсудили в комиссии Госсовета под председательством главы Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава Якутии Айсен Николаев провел очередное заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Энергетика". "На повестке дня были рассмотрены два вопроса: формирование топливно-энергетических балансов регионов и меры поддержки угольной отрасли страны", - рассказали в пресс-службе. Как отметил Николаев, качественно подготовленные балансы помогают определить возможности замещения одних видов топлива другими, более доступными и экологичными, а также развивать местные энергоресурсы и возобновляемые источники энергии. Однако многие регионы сталкиваются с трудностями при разработке ТЭБ. "Анализ полученной информации показал, что для многих регионов задача разработки ТЭБ является трудновыполнимой. Отмечаются сложности в получении статистической информации о потреблении энергоресурсов, нормативно не урегулированы взаимоотношения между органами власти и организациями – поставщиками энергоресурсов, есть сложности с определением величины инфраструктурной составляющей, отсутствуют квалифицированные специалисты по разработке ТЭБ", - сказал он. В связи с этим Николаев предложил создать единую информационную систему формирования топливно-энергетических балансов, доступную для федеральных и региональных органов власти, организаций энергоснабжения, всех участников процесса. Также отдельное внимание участники заседания уделили подготовке антикризисной программы поддержки угольной отрасли России. Айсен Николаев отметил стратегическое значение отрасли, особенно для Сибири и Дальнего Востока, где уголь является ключевым ресурсом для электро- и теплообеспечения, а также важным экспортным товаром. "Вместе с тем глава Якутии подчеркнул, что российская угольная промышленность переживает непростые времена из-за санкций Евросоюза в отношении российского угля, падения мировых цен на уголь, введения экспортных и импортных пошлин, роста тарифов на железнодорожные перевозки и ограничения провозной способности железнодорожной инфраструктуры, а также роста расходов на обслуживание кредитов. В связи с этим комиссия Госсовета совместно с правительством РФ и Минэнерго России активно работают над мерами поддержки отрасли", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20250122/putin-1995030557.html
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экономика, россия, дальний восток, айсен николаев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Республика Саха (Якутия), Экономика, Россия, Дальний Восток, Айсен Николаев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Комиссия Госсовета под руководством Николаева обсудила угольную отрасль

Комиссия Госсовета во главе с Николаевым обсудила поддержку угольной отрасли

© Фото : пресс-служба главы и правительства РС(Я)Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время заседания комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Энергетика"
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время заседания комиссии Государственного Совета РФ по направлению Энергетика - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : пресс-служба главы и правительства РС(Я)
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время заседания комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Энергетика"
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ЯКУТСК, 25 мар - РИА Новости. Поддержку угольной отрасли и топливно-энергетический баланс в стране обсудили в комиссии Госсовета под председательством главы Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава Якутии Айсен Николаев провел очередное заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Энергетика".
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"На повестке дня были рассмотрены два вопроса: формирование топливно-энергетических балансов регионов и меры поддержки угольной отрасли страны", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил Николаев, качественно подготовленные балансы помогают определить возможности замещения одних видов топлива другими, более доступными и экологичными, а также развивать местные энергоресурсы и возобновляемые источники энергии. Однако многие регионы сталкиваются с трудностями при разработке ТЭБ.
"Анализ полученной информации показал, что для многих регионов задача разработки ТЭБ является трудновыполнимой. Отмечаются сложности в получении статистической информации о потреблении энергоресурсов, нормативно не урегулированы взаимоотношения между органами власти и организациями – поставщиками энергоресурсов, есть сложности с определением величины инфраструктурной составляющей, отсутствуют квалифицированные специалисты по разработке ТЭБ", - сказал он.
В связи с этим Николаев предложил создать единую информационную систему формирования топливно-энергетических балансов, доступную для федеральных и региональных органов власти, организаций энергоснабжения, всех участников процесса.
Также отдельное внимание участники заседания уделили подготовке антикризисной программы поддержки угольной отрасли России. Айсен Николаев отметил стратегическое значение отрасли, особенно для Сибири и Дальнего Востока, где уголь является ключевым ресурсом для электро- и теплообеспечения, а также важным экспортным товаром.
"Вместе с тем глава Якутии подчеркнул, что российская угольная промышленность переживает непростые времена из-за санкций Евросоюза в отношении российского угля, падения мировых цен на уголь, введения экспортных и импортных пошлин, роста тарифов на железнодорожные перевозки и ограничения провозной способности железнодорожной инфраструктуры, а также роста расходов на обслуживание кредитов. В связи с этим комиссия Госсовета совместно с правительством РФ и Минэнерго России активно работают над мерами поддержки отрасли", - подчеркнули в пресс-службе.
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Республика Саха (Якутия)ЭкономикаРоссияДальний ВостокАйсен НиколаевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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