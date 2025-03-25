Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Подмосковья сообщил о закупке 13 рентген-аппаратов для больниц - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:44 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/xray-2007214090.html
Минздрав Подмосковья сообщил о закупке 13 рентген-аппаратов для больниц
Минздрав Подмосковья сообщил о закупке 13 рентген-аппаратов для больниц - РИА Новости, 25.03.2025
Минздрав Подмосковья сообщил о закупке 13 рентген-аппаратов для больниц
С начала 2025 года подмосковные медицинские учреждения пополнили парк оборудования 13 современными аппаратами для проведения рентгенологических исследований... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:44:00+03:00
2025-03-25T15:44:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594667047_0:91:3073:1821_1920x0_80_0_0_e3277ced544d912199999529634ff50d.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. С начала 2025 года подмосковные медицинские учреждения пополнили парк оборудования 13 современными аппаратами для проведения рентгенологических исследований. Общий объем финансирования на приобретение и монтаж техники составил 387 миллионов рублей, сообщил 360.ru. Новые устройства были установлены в больницах и поликлиниках региона. Так, прибор появился в Видновской клинической больнице. Аппарат планируют использовать для обследования как экстренных, так и плановых пациентов, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин. Ежедневная пропускная способность устройства составляет порядка 80 процедур. "Мы продолжаем оснащать наши больницы современной цифровой медтехникой", – отметил глава ведомства. Для ремонта и установки рентген-аппарата в Видном направили 29 миллионов рублей. Закупка оборудования осуществлялась в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" по инициативе губернатора Андрея Воробьева.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594667047_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_59f41446fe6b5ac362852939cbec5bf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Минздрав Подмосковья сообщил о закупке 13 рентген-аппаратов для больниц

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВрач-стоматолог во время работы в терапевтическом отделении семейной стоматологии "Здравушка" в Иванове
Врач-стоматолог во время работы в терапевтическом отделении семейной стоматологии Здравушка в Иванове - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. С начала 2025 года подмосковные медицинские учреждения пополнили парк оборудования 13 современными аппаратами для проведения рентгенологических исследований. Общий объем финансирования на приобретение и монтаж техники составил 387 миллионов рублей, сообщил 360.ru.

Новые устройства были установлены в больницах и поликлиниках региона. Так, прибор появился в Видновской клинической больнице. Аппарат планируют использовать для обследования как экстренных, так и плановых пациентов, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин. Ежедневная пропускная способность устройства составляет порядка 80 процедур.

"Мы продолжаем оснащать наши больницы современной цифровой медтехникой", – отметил глава ведомства.

Для ремонта и установки рентген-аппарата в Видном направили 29 миллионов рублей. Закупка оборудования осуществлялась в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" по инициативе губернатора Андрея Воробьева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала