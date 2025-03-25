Минздрав Подмосковья сообщил о закупке 13 рентген-аппаратов для больниц
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВрач-стоматолог во время работы в терапевтическом отделении семейной стоматологии "Здравушка" в Иванове
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. С начала 2025 года подмосковные медицинские учреждения пополнили парк оборудования 13 современными аппаратами для проведения рентгенологических исследований. Общий объем финансирования на приобретение и монтаж техники составил 387 миллионов рублей, сообщил 360.ru.
Новые устройства были установлены в больницах и поликлиниках региона. Так, прибор появился в Видновской клинической больнице. Аппарат планируют использовать для обследования как экстренных, так и плановых пациентов, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин. Ежедневная пропускная способность устройства составляет порядка 80 процедур.
"Мы продолжаем оснащать наши больницы современной цифровой медтехникой", – отметил глава ведомства.
Для ремонта и установки рентген-аппарата в Видном направили 29 миллионов рублей. Закупка оборудования осуществлялась в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" по инициативе губернатора Андрея Воробьева.
Новые устройства были установлены в больницах и поликлиниках региона. Так, прибор появился в Видновской клинической больнице. Аппарат планируют использовать для обследования как экстренных, так и плановых пациентов, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин. Ежедневная пропускная способность устройства составляет порядка 80 процедур.
"Мы продолжаем оснащать наши больницы современной цифровой медтехникой", – отметил глава ведомства.
Для ремонта и установки рентген-аппарата в Видном направили 29 миллионов рублей. Закупка оборудования осуществлялась в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" по инициативе губернатора Андрея Воробьева.