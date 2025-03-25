https://ria.ru/20250325/xray-2007214090.html

Минздрав Подмосковья сообщил о закупке 13 рентген-аппаратов для больниц

Минздрав Подмосковья сообщил о закупке 13 рентген-аппаратов для больниц - РИА Новости, 25.03.2025

Минздрав Подмосковья сообщил о закупке 13 рентген-аппаратов для больниц

С начала 2025 года подмосковные медицинские учреждения пополнили парк оборудования 13 современными аппаратами для проведения рентгенологических исследований... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:44:00+03:00

2025-03-25T15:44:00+03:00

2025-03-25T15:44:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594667047_0:91:3073:1821_1920x0_80_0_0_e3277ced544d912199999529634ff50d.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. С начала 2025 года подмосковные медицинские учреждения пополнили парк оборудования 13 современными аппаратами для проведения рентгенологических исследований. Общий объем финансирования на приобретение и монтаж техники составил 387 миллионов рублей, сообщил 360.ru. Новые устройства были установлены в больницах и поликлиниках региона. Так, прибор появился в Видновской клинической больнице. Аппарат планируют использовать для обследования как экстренных, так и плановых пациентов, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин. Ежедневная пропускная способность устройства составляет порядка 80 процедур. "Мы продолжаем оснащать наши больницы современной цифровой медтехникой", – отметил глава ведомства. Для ремонта и установки рентген-аппарата в Видном направили 29 миллионов рублей. Закупка оборудования осуществлялась в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)