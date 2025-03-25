https://ria.ru/20250325/vzyatka-2007084693.html

Подозреваемые в деле экс-замглавы Брянской области о взятке признали вину

Подозреваемые в деле экс-замглавы Брянской области о взятке признали вину - РИА Новости, 25.03.2025

Подозреваемые в деле экс-замглавы Брянской области о взятке признали вину

Подозреваемые в уголовном деле бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, которому вменяют получение взятки в размере 21 миллион рублей,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T02:46:00+03:00

2025-03-25T02:46:00+03:00

2025-03-25T02:46:00+03:00

происшествия

брянская область

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Подозреваемые в уголовном деле бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, которому вменяют получение взятки в размере 21 миллион рублей, давали признательные показания, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Представленные суду материалы свидетельствуют об обоснованности подозрений в причастности к инкриминируемому Петроченко А.С. деянии, что подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности, признательными показаниями подозреваемых, показаниями свидетелей, а также иными доказательствами по уголовному делу в их совокупности", - сказано в документах. Согласно документам, Петроченко получил взятку от предпринимателя в размере 21 миллион рублей за общее покровительство при заключении госконтрактов по приобретению видеокамер для фиксации административных правонарушений. Показания на него дал бизнесмен по фамилии Лучкин, который находится на свободе и сотрудничает со следствием, заявляли РИА Новости в правоохранительных органах. По обвинению в получении взятки в особо крупном размере Петроченко грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину он не признает. Как заявляли в суде адвокат и сам Петроченко, он уже фактически пенсионного возраста, испытывает проблемы с сердцем, за свою жизнь "хорошо поработал на государство", имеет награды.

https://ria.ru/20250321/mumindzhanov-2006356557.html

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брянская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область