https://ria.ru/20250325/vzryv-2007244829.html

В Махачкале спасли кота, во время взрыва в доме спрятавшегося за кроватью

В Махачкале спасли кота, во время взрыва в доме спрятавшегося за кроватью - РИА Новости, 25.03.2025

В Махачкале спасли кота, во время взрыва в доме спрятавшегося за кроватью

Дагестанские спасатели помогли жительнице дома в Махачкале, пострадавшего от взрыва газа, найти кота по кличке Цезарь, который от страха спрятался за кроватью,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:11:00+03:00

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2025-03-25T17:11:00+03:00

происшествия

жилье

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Дагестанские спасатели помогли жительнице дома в Махачкале, пострадавшего от взрыва газа, найти кота по кличке Цезарь, который от страха спрятался за кроватью, сообщили в пресс-службе главы Дагестана. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы. "Дагестанские спасатели помогли одной из жительниц дома по улице Гапцахской найти кота, который от страха спрятался за кроватью", - написали в пресс-службе. На опубликованном в Telegram-канале видео женщина рассказала спасателям, что в момент взрыва газа ее кот по кличке Цезарь оставался дома. Спасатели вошли вместе с ней в квартиру и помогли найти животное, которое пряталось в спальне. На кадрах видно разбитое окно и осколки на полу. Жильцы получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы. Ранее дом входил в реестр незаконно возведенных.

https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007203149.html

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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы 2025-03-25T17:11 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)