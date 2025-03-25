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В Махачкале спасли кота, во время взрыва в доме спрятавшегося за кроватью - РИА Новости, 25.03.2025
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17:11 25.03.2025
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В Махачкале спасли кота, во время взрыва в доме спрятавшегося за кроватью
В Махачкале спасли кота, во время взрыва в доме спрятавшегося за кроватью - РИА Новости, 25.03.2025
В Махачкале спасли кота, во время взрыва в доме спрятавшегося за кроватью
Дагестанские спасатели помогли жительнице дома в Махачкале, пострадавшего от взрыва газа, найти кота по кличке Цезарь, который от страха спрятался за кроватью,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:11:00+03:00
2025-03-25T17:11:00+03:00
происшествия
жилье
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Дагестанские спасатели помогли жительнице дома в Махачкале, пострадавшего от взрыва газа, найти кота по кличке Цезарь, который от страха спрятался за кроватью, сообщили в пресс-службе главы Дагестана. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы. "Дагестанские спасатели помогли одной из жительниц дома по улице Гапцахской найти кота, который от страха спрятался за кроватью", - написали в пресс-службе. На опубликованном в Telegram-канале видео женщина рассказала спасателям, что в момент взрыва газа ее кот по кличке Цезарь оставался дома. Спасатели вошли вместе с ней в квартиру и помогли найти животное, которое пряталось в спальне. На кадрах видно разбитое окно и осколки на полу. Жильцы получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы. Ранее дом входил в реестр незаконно возведенных.
https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007203149.html
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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
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происшествия, жилье, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале спасли кота, во время взрыва в доме спрятавшегося за кроватью

В Махачкале спасли кота Цезаря, во время взрыва в доме спрятавшегося за кроватью

© Администрация Главы РД/TelegramДагестанские спасатели помогли жительнице дома в Махачкале, пострадавшего от взрыва газа, найти кота
Дагестанские спасатели помогли жительнице дома в Махачкале, пострадавшего от взрыва газа, найти кота - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Администрация Главы РД/Telegram
Дагестанские спасатели помогли жительнице дома в Махачкале, пострадавшего от взрыва газа, найти кота
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Дагестанские спасатели помогли жительнице дома в Махачкале, пострадавшего от взрыва газа, найти кота по кличке Цезарь, который от страха спрятался за кроватью, сообщили в пресс-службе главы Дагестана.
По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы.
"Дагестанские спасатели помогли одной из жительниц дома по улице Гапцахской найти кота, который от страха спрятался за кроватью", - написали в пресс-службе.
На опубликованном в Telegram-канале видео женщина рассказала спасателям, что в момент взрыва газа ее кот по кличке Цезарь оставался дома. Спасатели вошли вместе с ней в квартиру и помогли найти животное, которое пряталось в спальне. На кадрах видно разбитое окно и осколки на полу.
Жильцы получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы. Ранее дом входил в реестр незаконно возведенных.
Взрыв газа в многоэтажном доме в Махачкале. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Взрыв в многоэтажке в Махачкале выбил более тысячи окон
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ПроисшествияЖильеМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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