https://ria.ru/20250325/vzryv-2007195793.html

Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале возросло

Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале возросло - РИА Новости, 25.03.2025

Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале возросло

Число пострадавших после взрыва в многоэтажке в Махачкале выросло до четырех, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:41:00+03:00

2025-03-25T14:41:00+03:00

2025-03-25T14:50:00+03:00

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Число пострадавших после взрыва в многоэтажке в Махачкале выросло до четырех, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана."Врачи провели обследование поступивших пациентов, и теперь известны уточненные данные по пострадавшим при хлопках газа в Махачкале. В многоквартирном доме по улице Гапцахская, 14 ранено четверо человек - трое женщин, одна из которых в тяжелом состоянии, и один мужчина", – говорится в сообщении.Отмечается, что пациенты получают всю необходимую терапию в стационарах Махачкалы.

https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007189010.html

махачкала

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2025

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происшествия, махачкала