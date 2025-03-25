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Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале возросло - РИА Новости, 25.03.2025
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14:41 25.03.2025 (обновлено: 14:50 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/vzryv-2007195793.html
Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале возросло
Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале возросло - РИА Новости, 25.03.2025
Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале возросло
Число пострадавших после взрыва в многоэтажке в Махачкале выросло до четырех, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:41:00+03:00
2025-03-25T14:50:00+03:00
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Число пострадавших после взрыва в многоэтажке в Махачкале выросло до четырех, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана."Врачи провели обследование поступивших пациентов, и теперь известны уточненные данные по пострадавшим при хлопках газа в Махачкале. В многоквартирном доме по улице Гапцахская, 14 ранено четверо человек - трое женщин, одна из которых в тяжелом состоянии, и один мужчина", – говорится в сообщении.Отмечается, что пациенты получают всю необходимую терапию в стационарах Махачкалы.
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале возросло

Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале выросло до четырех

© Фото : Администрация Главы РД/TelegramСергей Меликов на месте взрыва в доме в Махачкале
Сергей Меликов на месте взрыва в доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Администрация Главы РД/Telegram
Сергей Меликов на месте взрыва в доме в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Число пострадавших после взрыва в многоэтажке в Махачкале выросло до четырех, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
"Врачи провели обследование поступивших пациентов, и теперь известны уточненные данные по пострадавшим при хлопках газа в Махачкале. В многоквартирном доме по улице Гапцахская, 14 ранено четверо человек - трое женщин, одна из которых в тяжелом состоянии, и один мужчина", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пациенты получают всю необходимую терапию в стационарах Махачкалы.
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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