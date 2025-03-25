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В Дагестане назвали возможную причину взрыва в магазине сотовой связи - РИА Новости, 25.03.2025
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13:02 25.03.2025 (обновлено: 13:03 25.03.2025)
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В Дагестане назвали возможную причину взрыва в магазине сотовой связи
В Дагестане назвали возможную причину взрыва в магазине сотовой связи - РИА Новости, 25.03.2025
В Дагестане назвали возможную причину взрыва в магазине сотовой связи
Причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале, предварительно, стала утечка газа на подземном газопроводе, сообщили в минэнерго Дагестана. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:02:00+03:00
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происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале, предварительно, стала утечка газа на подземном газопроводе, сообщили в минэнерго Дагестана. "По предварительной информации, причина взрыва в магазине на проспекте Имама Шамиля в Махачкале - утечка газа на подземном газопроводе", - говорится в Telegram-канале министерства. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелся салон сотовой связи. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров.
махачкала
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Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане назвали возможную причину взрыва в магазине сотовой связи
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале, предварительно, стала утечка газа на подземном газопроводе, сообщили в минэнерго Дагестана.
2025-03-25T13:02
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В Дагестане назвали возможную причину взрыва в магазине сотовой связи

Минэнерго Дагестана назвало причиной взрыва в магазине сотовой связи утечку газа

© МЧС России/TelegramМесто взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале
Место взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© МЧС России/Telegram
Место взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале, предварительно, стала утечка газа на подземном газопроводе, сообщили в минэнерго Дагестана.
"По предварительной информации, причина взрыва в магазине на проспекте Имама Шамиля в Махачкале - утечка газа на подземном газопроводе", - говорится в Telegram-канале министерства.
По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелся салон сотовой связи. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров.
 
ПроисшествияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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