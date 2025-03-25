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В Дагестане назвали возможную причину взрыва в магазине сотовой связи

В Дагестане назвали возможную причину взрыва в магазине сотовой связи - РИА Новости, 25.03.2025

В Дагестане назвали возможную причину взрыва в магазине сотовой связи

Причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале, предварительно, стала утечка газа на подземном газопроводе, сообщили в минэнерго Дагестана. РИА Новости, 25.03.2025

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2025-03-25T13:02:00+03:00

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происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале, предварительно, стала утечка газа на подземном газопроводе, сообщили в минэнерго Дагестана. "По предварительной информации, причина взрыва в магазине на проспекте Имама Шамиля в Махачкале - утечка газа на подземном газопроводе", - говорится в Telegram-канале министерства. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелся салон сотовой связи. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров.

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва 2025-03-25T13:02 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео