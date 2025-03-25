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В Дагестане назвали возможную причину взрыва в магазине сотовой связи
В Дагестане назвали возможную причину взрыва в магазине сотовой связи - РИА Новости, 25.03.2025
В Дагестане назвали возможную причину взрыва в магазине сотовой связи
Причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале, предварительно, стала утечка газа на подземном газопроводе, сообщили в минэнерго Дагестана. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:02:00+03:00
2025-03-25T13:02:00+03:00
2025-03-25T13:03:00+03:00
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале, предварительно, стала утечка газа на подземном газопроводе, сообщили в минэнерго Дагестана. "По предварительной информации, причина взрыва в магазине на проспекте Имама Шамиля в Махачкале - утечка газа на подземном газопроводе", - говорится в Telegram-канале министерства. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелся салон сотовой связи. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва
Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва
2025-03-25T13:02
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане назвали возможную причину взрыва в магазине сотовой связи
Минэнерго Дагестана назвало причиной взрыва в магазине сотовой связи утечку газа