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Спасатели разбирают шаткие конструкции на месте взрыва в доме в Махачкале
Спасатели разбирают шаткие конструкции на месте взрыва в доме в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
Спасатели разбирают шаткие конструкции на месте взрыва в доме в Махачкале
Спасатели МЧС приступили к разборке шатких конструкций на месте взрыва газа в жилом доме в Махачкале, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:01:00+03:00
2025-03-25T11:01:00+03:00
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происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спасатели МЧС приступили к разборке шатких конструкций на месте взрыва газа в жилом доме в Махачкале, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Спасатели разбирают шаткие конструкции и оказывают необходимую помощь людям", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к ликвидации последствий происшествия привлечены 86 человек и 24 единицы техники.
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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
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PT1M31S
РИА Новости
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, видео
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
Спасатели разбирают шаткие конструкции на месте взрыва в доме в Махачкале
МЧС приступило к разборке шатких конструкций на месте взрыва газа в Махачкале