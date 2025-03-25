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Спасатели разбирают шаткие конструкции на месте взрыва в доме в Махачкале

Спасатели разбирают шаткие конструкции на месте взрыва в доме в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025

Спасатели разбирают шаткие конструкции на месте взрыва в доме в Махачкале

Спасатели МЧС приступили к разборке шатких конструкций на месте взрыва газа в жилом доме в Махачкале, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 25.03.2025

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происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спасатели МЧС приступили к разборке шатких конструкций на месте взрыва газа в жилом доме в Махачкале, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Спасатели разбирают шаткие конструкции и оказывают необходимую помощь людям", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к ликвидации последствий происшествия привлечены 86 человек и 24 единицы техники.

махачкала

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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы 2025-03-25T11:01 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, видео