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В Махачкале обследуют дом, где взорвался газ - РИА Новости, 25.03.2025
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10:52 25.03.2025 (обновлено: 10:53 25.03.2025)
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В Махачкале обследуют дом, где взорвался газ
В Махачкале обследуют дом, где взорвался газ - РИА Новости, 25.03.2025
В Махачкале обследуют дом, где взорвался газ
Специалисты обследуют дом в Махачкале, где произошел взрыв, чтобы определить степень разрушений и возможные риски для соседних зданий, сообщается в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:52:00+03:00
2025-03-25T10:53:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты обследуют дом в Махачкале, где произошел взрыв, чтобы определить степень разрушений и возможные риски для соседних зданий, сообщается в Telegram-канале администрации города. "На данный момент проводится оценка ущерба, выясняются обстоятельства инцидента. Специалисты обследуют здание и прилегающую территорию, чтобы определить степень разрушений и возможные риски для соседних домов", - говорится в сообщении.
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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
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происшествия, махачкала, республика дагестан, видео
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале обследуют дом, где взорвался газ
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты обследуют дом в Махачкале, где произошел взрыв, чтобы определить степень разрушений и возможные риски для соседних зданий, сообщается в Telegram-канале администрации города.
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В Махачкале обследуют дом, где взорвался газ

Специалисты определят степень разрушений дома в Махачкале, где произошел взрыв

© МЧС России/TelegramПоследствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© МЧС России/Telegram
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты обследуют дом в Махачкале, где произошел взрыв, чтобы определить степень разрушений и возможные риски для соседних зданий, сообщается в Telegram-канале администрации города.
"На данный момент проводится оценка ущерба, выясняются обстоятельства инцидента. Специалисты обследуют здание и прилегающую территорию, чтобы определить степень разрушений и возможные риски для соседних домов", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
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