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В Махачкале обследуют дом, где взорвался газ
В Махачкале обследуют дом, где взорвался газ - РИА Новости, 25.03.2025
В Махачкале обследуют дом, где взорвался газ
Специалисты обследуют дом в Махачкале, где произошел взрыв, чтобы определить степень разрушений и возможные риски для соседних зданий, сообщается в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:52:00+03:00
2025-03-25T10:52:00+03:00
2025-03-25T10:53:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты обследуют дом в Махачкале, где произошел взрыв, чтобы определить степень разрушений и возможные риски для соседних зданий, сообщается в Telegram-канале администрации города. "На данный момент проводится оценка ущерба, выясняются обстоятельства инцидента. Специалисты обследуют здание и прилегающую территорию, чтобы определить степень разрушений и возможные риски для соседних домов", - говорится в сообщении.
махачкала
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
2025-03-25T10:52
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PT1M31S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, республика дагестан, видео
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале обследуют дом, где взорвался газ
Специалисты определят степень разрушений дома в Махачкале, где произошел взрыв