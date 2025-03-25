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В Махачкале обследуют дом, где взорвался газ

В Махачкале обследуют дом, где взорвался газ - РИА Новости, 25.03.2025

В Махачкале обследуют дом, где взорвался газ

Специалисты обследуют дом в Махачкале, где произошел взрыв, чтобы определить степень разрушений и возможные риски для соседних зданий, сообщается в... РИА Новости, 25.03.2025

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происшествия

махачкала

республика дагестан

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты обследуют дом в Махачкале, где произошел взрыв, чтобы определить степень разрушений и возможные риски для соседних зданий, сообщается в Telegram-канале администрации города. "На данный момент проводится оценка ущерба, выясняются обстоятельства инцидента. Специалисты обследуют здание и прилегающую территорию, чтобы определить степень разрушений и возможные риски для соседних домов", - говорится в сообщении.

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы 2025-03-25T10:52 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, республика дагестан, видео