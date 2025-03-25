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Пострадавших при взрыве газа в Махачкале госпитализировали
Пострадавших при взрыве газа в Махачкале госпитализировали - РИА Новости, 25.03.2025
Пострадавших при взрыве газа в Махачкале госпитализировали
Мужчина и женщина, пострадавшие при взрыве газа в Махачкале, госпитализированы, сообщает минздрав Дагестана. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:11:00+03:00
2025-03-25T10:11:00+03:00
2025-03-25T10:18:00+03:00
происшествия
махачкала
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина, пострадавшие при взрыве газа в Махачкале, госпитализированы, сообщает минздрав Дагестана."По предварительным данным, двое человек пострадали при хлопке газа в многоквартирном доме по ул. Гапцахская 14 г. Махачкалы... Женщину в тяжелом состоянии и мужчину в состоянии средней степени тяжести сейчас госпитализируют в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского. Врачи делают всё возможное для спасения раненых", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
2025-03-25T10:11
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происшествия, махачкала
Пострадавших при взрыве газа в Махачкале госпитализировали
Двух пострадавших при взрыве газа в доме в Махачкале госпитализировали