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Пострадавших при взрыве газа в Махачкале госпитализировали

Пострадавших при взрыве газа в Махачкале госпитализировали - РИА Новости, 25.03.2025

Пострадавших при взрыве газа в Махачкале госпитализировали

Мужчина и женщина, пострадавшие при взрыве газа в Махачкале, госпитализированы, сообщает минздрав Дагестана. РИА Новости, 25.03.2025

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происшествия

махачкала

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина, пострадавшие при взрыве газа в Махачкале, госпитализированы, сообщает минздрав Дагестана."По предварительным данным, двое человек пострадали при хлопке газа в многоквартирном доме по ул. Гапцахская 14 г. Махачкалы... Женщину в тяжелом состоянии и мужчину в состоянии средней степени тяжести сейчас госпитализируют в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского. Врачи делают всё возможное для спасения раненых", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы 2025-03-25T10:11 true PT1M31S

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происшествия, махачкала