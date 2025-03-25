Рейтинг@Mail.ru
Власти пообещали помочь пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 25.03.2025 (обновлено: 11:21 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/vzryv-2007112815.html
Власти пообещали помочь пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале
Власти пообещали помочь пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
Власти пообещали помочь пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале
Пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале будет оказана вся необходимая помощь, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:49:00+03:00
2025-03-25T11:21:00+03:00
происшествия
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007109351_0:242:475:509_1920x0_80_0_0_4644c5a7195086f85858e721c3bee30d.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале будет оказана вся необходимая помощь, сообщается в Telegram-канале мэрии города.По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. В мэрии города заявили, что дом не был введен в эксплуатацию. По последним данным, пострадала собственница квартиры, где был взрыв, а также несколько прохожих."Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
2025-03-25T09:49
true
PT1M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007109351_0:198:475:554_1920x0_80_0_0_2ed9fd8d7b86cc0bf6370774f4e0ee4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, видео
Происшествия, Махачкала
Власти пообещали помочь пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале будет оказана вся необходимая помощь, сообщается в Telegram-канале мэрии города.
2025-03-25T09:49
true
PT1M31S
Власти пообещали помочь пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале

Мэрия Махачкалы окажет необходимую помощь пострадавшим при взрыве в многоэтажке

© Кадр видео из соцсетейПожар в многоквартирном доме в Махачкале
Пожар в многоквартирном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в многоквартирном доме в Махачкале
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале будет оказана вся необходимая помощь, сообщается в Telegram-канале мэрии города.
По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. В мэрии города заявили, что дом не был введен в эксплуатацию. По последним данным, пострадала собственница квартиры, где был взрыв, а также несколько прохожих.
"Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала