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Власти пообещали помочь пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале
Власти пообещали помочь пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
Власти пообещали помочь пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале
Пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале будет оказана вся необходимая помощь, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:49:00+03:00
2025-03-25T09:49:00+03:00
2025-03-25T11:21:00+03:00
происшествия
махачкала
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале будет оказана вся необходимая помощь, сообщается в Telegram-канале мэрии города.По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. В мэрии города заявили, что дом не был введен в эксплуатацию. По последним данным, пострадала собственница квартиры, где был взрыв, а также несколько прохожих."Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
махачкала
РИА Новости
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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
2025-03-25T09:49
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, видео
Власти пообещали помочь пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале
Мэрия Махачкалы окажет необходимую помощь пострадавшим при взрыве в многоэтажке