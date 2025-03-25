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Власти пообещали помочь пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале

Власти пообещали помочь пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025

Власти пообещали помочь пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале

Пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале будет оказана вся необходимая помощь, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:49:00+03:00

2025-03-25T09:49:00+03:00

2025-03-25T11:21:00+03:00

происшествия

махачкала

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Махачкале будет оказана вся необходимая помощь, сообщается в Telegram-канале мэрии города.По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. В мэрии города заявили, что дом не был введен в эксплуатацию. По последним данным, пострадала собственница квартиры, где был взрыв, а также несколько прохожих."Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы 2025-03-25T09:49 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, видео