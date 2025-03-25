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Дом в Махачкале, где произошел взрыв, не введен в эксплуатацию
Дом в Махачкале, где произошел взрыв, не введен в эксплуатацию - РИА Новости, 25.03.2025
Дом в Махачкале, где произошел взрыв, не введен в эксплуатацию
Многоэтажка в Махачкале, в которой, по предварительной версии, взорвался газ, не была введена в эксплуатацию, жильцов в ней быть не должно, сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:38:00+03:00
2025-03-25T09:38:00+03:00
2025-03-25T09:40:00+03:00
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Многоэтажка в Махачкале, в которой, по предварительной версии, взорвался газ, не была введена в эксплуатацию, жильцов в ней быть не должно, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии."Дом не введен в эксплуатацию. Люди не должны были быть заселены", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, взрыв газа с последующим возгоранием произошел в квартире многоэтажки на улице Гапцахская, пострадала женщина.
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дом в Махачкале, где произошел взрыв, не введен в эксплуатацию
Многоэтажка в Махачкале, где произошел взрыв, не введена в эксплуатацию