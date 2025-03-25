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Потенциал переговоров на выставке в Индии достиг почти 1 млрд руб - РИА Новости, 25.03.2025
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13:09 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/vystavka-2007172686.html
Потенциал переговоров на выставке в Индии достиг почти 1 млрд руб
Потенциал переговоров на выставке в Индии достиг почти 1 млрд руб - РИА Новости, 25.03.2025
Потенциал переговоров на выставке в Индии достиг почти 1 млрд руб
Российские компании при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провели 150 деловых переговоров за время выставки Smart Cities India Expo 2025, РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:09:00+03:00
2025-03-25T13:09:00+03:00
индия
россия
нью-дели
экономика
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские компании при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провели 150 деловых переговоров за время выставки Smart Cities India Expo 2025, потенциал которых оценивается в 928,4 миллиона рублей, сообщает центр.Выставка проходила с 19 по 21 марта в Нью-Дели."Всего при поддержке РЭЦ в Smart Cities India Expo под национальным брендом Made in Russia приняли участие 14 компаний из семи регионов России. Они представили передовые решения для развития городской инфраструктуры", - говорится в сообщении.Компании обсудили возможности сотрудничества с более чем 40 контрагентами из Индии. В их числе — крупные девелоперы, дистрибьюторы и интеграторы телематических решений, организации, занимающиеся развитием зеленой энергетики, инжиниринговые компании, реализующие проекты строительства и модернизации очистных сооружений, а также компании нефтегазового сектора, застройщики, представители инфраструктурных объектов в сфере водоснабжения и водоканалов.Особый интерес у потенциальных партнеров вызвали системы очистки воды, зарядные станции для автомобилей и системы для городского транспорта.Напомним, российским экспортерам-участникам зарубежных выставок и деловых миссий РЭЦ компенсирует 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ также осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе.График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
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индия, россия, нью-дели, экономика, российский экспортный центр (рэц), экспорт
Индия, Россия, Нью-Дели, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт
Потенциал переговоров на выставке в Индии достиг почти 1 млрд руб

Потенциал переговоров на выставке в Нью-Дели достиг почти 1 млрд руб

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские компании при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провели 150 деловых переговоров за время выставки Smart Cities India Expo 2025, потенциал которых оценивается в 928,4 миллиона рублей, сообщает центр.
Выставка проходила с 19 по 21 марта в Нью-Дели.
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"Всего при поддержке РЭЦ в Smart Cities India Expo под национальным брендом Made in Russia приняли участие 14 компаний из семи регионов России. Они представили передовые решения для развития городской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Компании обсудили возможности сотрудничества с более чем 40 контрагентами из Индии. В их числе — крупные девелоперы, дистрибьюторы и интеграторы телематических решений, организации, занимающиеся развитием зеленой энергетики, инжиниринговые компании, реализующие проекты строительства и модернизации очистных сооружений, а также компании нефтегазового сектора, застройщики, представители инфраструктурных объектов в сфере водоснабжения и водоканалов.
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Особый интерес у потенциальных партнеров вызвали системы очистки воды, зарядные станции для автомобилей и системы для городского транспорта.
Напомним, российским экспортерам-участникам зарубежных выставок и деловых миссий РЭЦ компенсирует 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ также осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе.
График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
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