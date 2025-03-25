https://ria.ru/20250325/vsu-2007206653.html

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 25.03.2025

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:20:00+03:00

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2025-03-25T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило министерство обороны РФ. "На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Угроеды, Мирополье и Краснополье Сумской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250324/vsu-2006989401.html

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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)