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ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 25.03.2025
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:20:00+03:00
2025-03-25T15:20:00+03:00
2025-03-25T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило министерство обороны РФ. "На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Угроеды, Мирополье и Краснополье Сумской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250324/vsu-2006989401.html
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий группировки "Север"
МО: ВСУ за сутки потеряли до 50 солдат в зоне действий группировки "Север"