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ВС России нанесли поражение инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025
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15:15 25.03.2025 (обновлено: 15:36 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/vsu-2007205101.html
ВС России нанесли поражение инфраструктуре ВСУ
ВС России нанесли поражение инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025
ВС России нанесли поражение инфраструктуре ВСУ
Российские военные за сутки нанесли поражение инфраструктуре ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах, сообщило во вторник... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:15:00+03:00
2025-03-25T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение инфраструктуре ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", - говорится в сводке военного ведомства."Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США
ВС России нанесли поражение инфраструктуре ВСУ

МО: ВС России за сутки нанесли поражение инфраструктуре ВСУ в 148 районах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение инфраструктуре ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - отмечает МО РФ.
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