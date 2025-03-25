https://ria.ru/20250325/vsu-2007205101.html

ВС России нанесли поражение инфраструктуре ВСУ

ВС России нанесли поражение инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025

ВС России нанесли поражение инфраструктуре ВСУ

Российские военные за сутки нанесли поражение инфраструктуре ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах, сообщило во вторник... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:15:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение инфраструктуре ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", - говорится в сводке военного ведомства."Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - отмечает МО РФ.

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россия, вооруженные силы украины, сша