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Подмосковные ветераны получат дополнительно до 70 тыс рублей ко Дню Победы - РИА Новости, 25.03.2025
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Новости Подмосковья
 
16:46 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/veterany-2007232350.html
Подмосковные ветераны получат дополнительно до 70 тыс рублей ко Дню Победы
Подмосковные ветераны получат дополнительно до 70 тыс рублей ко Дню Победы - РИА Новости, 25.03.2025
Подмосковные ветераны получат дополнительно до 70 тыс рублей ко Дню Победы
Подмосковные ветераны получат дополнительную региональную выплату до 70 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:46:00+03:00
2025-03-25T16:46:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подмосковные ветераны получат дополнительную региональную выплату до 70 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. "По поручению нашего губернатора все ветераны Подмосковья получат дополнительную выплату от региона - от 40 до 70 тысяч рублей. Никаких заявлений писать не потребуется, всё автоматически придет на счета ветеранов уже в мае", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минсоцразвития региона. По данным ведомства, выплату в 70 тысяч рублей направят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а 40 тысяч рублей - труженикам тыла, блокадникам, вдовам и узникам фашистских концлагерей. В настоящее время в регионе проживает 488 фронтовиков и чуть больше 18 тысяч ветеранов. Согласно указу президента России Владимира Путина, федеральная выплата ветеранам составит от 55 до 80 тысяч рублей. Размер выплат зависит от льготной категории ветерана.
https://ria.ru/20250319/podmoskove-2006050190.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Подмосковные ветераны получат дополнительно до 70 тыс рублей ко Дню Победы

Ветераны из Московской области получат дополнительно до 70 тысяч рублей к 9 Мая

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подмосковные ветераны получат дополнительную региональную выплату до 70 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
"По поручению нашего губернатора все ветераны Подмосковья получат дополнительную выплату от региона - от 40 до 70 тысяч рублей. Никаких заявлений писать не потребуется, всё автоматически придет на счета ветеранов уже в мае", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минсоцразвития региона.
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По данным ведомства, выплату в 70 тысяч рублей направят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а 40 тысяч рублей - труженикам тыла, блокадникам, вдовам и узникам фашистских концлагерей.
В настоящее время в регионе проживает 488 фронтовиков и чуть больше 18 тысяч ветеранов.
Согласно указу президента России Владимира Путина, федеральная выплата ветеранам составит от 55 до 80 тысяч рублей. Размер выплат зависит от льготной категории ветерана.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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