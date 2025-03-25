https://ria.ru/20250325/veterany-2007232350.html

Подмосковные ветераны получат дополнительно до 70 тыс рублей ко Дню Победы

Подмосковные ветераны получат дополнительно до 70 тыс рублей ко Дню Победы - РИА Новости, 25.03.2025

Подмосковные ветераны получат дополнительно до 70 тыс рублей ко Дню Победы

Подмосковные ветераны получат дополнительную региональную выплату до 70 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:46:00+03:00

2025-03-25T16:46:00+03:00

2025-03-25T16:46:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подмосковные ветераны получат дополнительную региональную выплату до 70 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. "По поручению нашего губернатора все ветераны Подмосковья получат дополнительную выплату от региона - от 40 до 70 тысяч рублей. Никаких заявлений писать не потребуется, всё автоматически придет на счета ветеранов уже в мае", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минсоцразвития региона. По данным ведомства, выплату в 70 тысяч рублей направят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а 40 тысяч рублей - труженикам тыла, блокадникам, вдовам и узникам фашистских концлагерей. В настоящее время в регионе проживает 488 фронтовиков и чуть больше 18 тысяч ветеранов. Согласно указу президента России Владимира Путина, федеральная выплата ветеранам составит от 55 до 80 тысяч рублей. Размер выплат зависит от льготной категории ветерана.

https://ria.ru/20250319/podmoskove-2006050190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева