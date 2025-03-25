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Мадуро передал ЦБ Венесуэлы первую тонну добытого в республике золота - РИА Новости, 25.03.2025
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02:57 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/venesuela-2007085027.html
Мадуро передал ЦБ Венесуэлы первую тонну добытого в республике золота
Мадуро передал ЦБ Венесуэлы первую тонну добытого в республике золота - РИА Новости, 25.03.2025
Мадуро передал ЦБ Венесуэлы первую тонну добытого в республике золота
Венесуэла начала добычу золота в регионе Гуаяна-Эссекибо для национальных и международных резервов, сообщил президент страны Николас Мадуро в ходе церемонии... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T02:57:00+03:00
2025-03-25T02:57:00+03:00
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николас мадуро
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МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Венесуэла начала добычу золота в регионе Гуаяна-Эссекибо для национальных и международных резервов, сообщил президент страны Николас Мадуро в ходе церемонии передачи первой добытой тонны в слитках центральному банку. "Приступаю к доставке в резерв Центрального банка Венесуэлы тонны золотых слитков, изготовленных горнодобывающим рабочим классом Венесуэлы. Никто не сможет нас остановить, потому что мы полны решимости продолжать добывать золото, и я призываю всех инвесторов в золото, всех ремесленников работать в рамках строгих мер по сохранению окружающей среды. Конечно, можно развивать добычу золота, одновременно сохраняя ее", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", которая транслируется с площадки металлургической выставки Expo Metal 2025. Спорный с соседней Гайаной регион Гуаяна-Эссекибо, по словам президента, "является эпицентром огромного богатства во всех смыслах" - там расположены залежи железа и алюминия, а также крупнейший в мире золотой запас, который "еще предстоит разработать". Политик отметил, что Венесуэла долгое время ставила перед собой цель создать запасы собственного золота и теперь применяет "самые строгие международные стандарты для получения золотых слитков для своих национальных и международных резервов". В хранилищах Банка Англии заблокирована в связи с санкциями 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, в настоящий момент его биржевая стоимость составляет около 2,8 миллиарда долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013). Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно призывал Великобританию вернуть стране золотой запас - правительство планировало использовать его для борьбы с пандемией COVID-19, а также закупки продуктов питания и лекарств через Программу развития Организации Объединенных Наций.
https://ria.ru/20250314/putin-2005105441.html
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венесуэла, сша, великобритания, николас мадуро, уго чавес (политик), в мире
Венесуэла, США, Великобритания, Николас Мадуро, Уго Чавес (политик), В мире
Мадуро передал ЦБ Венесуэлы первую тонну добытого в республике золота

Венесуэла начала добычу золота для национальных и международных резервов

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Слитки золота. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Венесуэла начала добычу золота в регионе Гуаяна-Эссекибо для национальных и международных резервов, сообщил президент страны Николас Мадуро в ходе церемонии передачи первой добытой тонны в слитках центральному банку.
"Приступаю к доставке в резерв Центрального банка Венесуэлы тонны золотых слитков, изготовленных горнодобывающим рабочим классом Венесуэлы. Никто не сможет нас остановить, потому что мы полны решимости продолжать добывать золото, и я призываю всех инвесторов в золото, всех ремесленников работать в рамках строгих мер по сохранению окружающей среды. Конечно, можно развивать добычу золота, одновременно сохраняя ее", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", которая транслируется с площадки металлургической выставки Expo Metal 2025.
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Спорный с соседней Гайаной регион Гуаяна-Эссекибо, по словам президента, "является эпицентром огромного богатства во всех смыслах" - там расположены залежи железа и алюминия, а также крупнейший в мире золотой запас, который "еще предстоит разработать".
Политик отметил, что Венесуэла долгое время ставила перед собой цель создать запасы собственного золота и теперь применяет "самые строгие международные стандарты для получения золотых слитков для своих национальных и международных резервов".
В хранилищах Банка Англии заблокирована в связи с санкциями 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, в настоящий момент его биржевая стоимость составляет около 2,8 миллиарда долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013). Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно призывал Великобританию вернуть стране золотой запас - правительство планировало использовать его для борьбы с пандемией COVID-19, а также закупки продуктов питания и лекарств через Программу развития Организации Объединенных Наций.
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ВенесуэлаСШАВеликобританияНиколас МадуроУго Чавес (политик)В мире
 
 
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