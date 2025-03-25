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В Узбекистане обнаружили тайник с опиумом из Таджикистана - РИА Новости, 25.03.2025
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09:02 25.03.2025 (обновлено: 10:46 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/uzbekistan-2007100682.html
В Узбекистане обнаружили тайник с опиумом из Таджикистана
В Узбекистане обнаружили тайник с опиумом из Таджикистана - РИА Новости, 25.03.2025
В Узбекистане обнаружили тайник с опиумом из Таджикистана
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и МВД Узбекистана обнаружили на границе с Таджикистаном тайник с опиумом общим весом более 80 килограммов,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:02:00+03:00
2025-03-25T10:46:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 25 мар - РИА Новости. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и МВД Узбекистана обнаружили на границе с Таджикистаном тайник с опиумом общим весом более 80 килограммов, сообщает пресс-центр СГБ. По данным пресс-центра, тайник найден в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления СГБ по Сурхандарьинской области совместно с сотрудниками полиции обнаружили на территории Сариасийского района. "Общий вес обнаруженных наркотического вещества составляет 82 килограмма 478 граммов", - говорится в сообщении. В ходе операции при попытке изъять из тайника часть наркотиков был задержан местный житель. "Задержанный признался, что должен был за вознаграждение в 2 тысячи долларов доставить опиум в место, указанное наркоторговцами из Таджикистана", - отмечается в публикации. Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда", личности владельцев наркотиков устанавливаются, добавили в спецслужбе. Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" - крупнейший в мире путь поставки опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.
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Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, В мире
В Узбекистане обнаружили тайник с опиумом из Таджикистана

В Узбекистане обнаружили тайник с опиумом из Таджикистана на более 80 кг

© Фото : СГБ УзбекистанаВ Узбекистане обнаружили тайник с опиумом из Таджикистана
В Узбекистане обнаружили тайник с опиумом из Таджикистана - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : СГБ Узбекистана
В Узбекистане обнаружили тайник с опиумом из Таджикистана
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ТАШКЕНТ, 25 мар - РИА Новости. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и МВД Узбекистана обнаружили на границе с Таджикистаном тайник с опиумом общим весом более 80 килограммов, сообщает пресс-центр СГБ.
По данным пресс-центра, тайник найден в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления СГБ по Сурхандарьинской области совместно с сотрудниками полиции обнаружили на территории Сариасийского района.
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"Общий вес обнаруженных наркотического вещества составляет 82 килограмма 478 граммов", - говорится в сообщении.
В ходе операции при попытке изъять из тайника часть наркотиков был задержан местный житель. "Задержанный признался, что должен был за вознаграждение в 2 тысячи долларов доставить опиум в место, указанное наркоторговцами из Таджикистана", - отмечается в публикации.
Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда", личности владельцев наркотиков устанавливаются, добавили в спецслужбе.
Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" - крупнейший в мире путь поставки опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.
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