https://ria.ru/20250325/uzbekistan-2007100682.html

В Узбекистане обнаружили тайник с опиумом из Таджикистана

В Узбекистане обнаружили тайник с опиумом из Таджикистана - РИА Новости, 25.03.2025

В Узбекистане обнаружили тайник с опиумом из Таджикистана

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и МВД Узбекистана обнаружили на границе с Таджикистаном тайник с опиумом общим весом более 80 килограммов,... РИА Новости, 25.03.2025

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ТАШКЕНТ, 25 мар - РИА Новости. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и МВД Узбекистана обнаружили на границе с Таджикистаном тайник с опиумом общим весом более 80 килограммов, сообщает пресс-центр СГБ. По данным пресс-центра, тайник найден в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления СГБ по Сурхандарьинской области совместно с сотрудниками полиции обнаружили на территории Сариасийского района. "Общий вес обнаруженных наркотического вещества составляет 82 килограмма 478 граммов", - говорится в сообщении. В ходе операции при попытке изъять из тайника часть наркотиков был задержан местный житель. "Задержанный признался, что должен был за вознаграждение в 2 тысячи долларов доставить опиум в место, указанное наркоторговцами из Таджикистана", - отмечается в публикации. Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда", личности владельцев наркотиков устанавливаются, добавили в спецслужбе. Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" - крупнейший в мире путь поставки опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.

https://ria.ru/20250102/afganistan-1992311323.html

https://ria.ru/20250220/fts-2000489804.html

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