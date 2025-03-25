https://ria.ru/20250325/uslovie-2007282691.html

В Кремле назвали условие для выхода из договоренностей по энергообъектам

В Кремле назвали условие для выхода из договоренностей по энергообъектам - РИА Новости, 25.03.2025

В Кремле назвали условие для выхода из договоренностей по энергообъектам

Россия и США обсудили выход из договоренности о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры в случае ее несоблюдения одной из сторон, сообщили в... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:14:00+03:00

2025-03-25T19:14:00+03:00

2025-03-25T19:45:00+03:00

россия

сша

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869504563_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_3855dfe6513c13653f6798bff5c09057.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и США обсудили выход из договоренности о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры в случае ее несоблюдения одной из сторон, сообщили в Кремле."Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон", - указано в сообщении Кремля об основных итогах встречи экспертных групп России и США.

https://ria.ru/20250325/rossiya-2007281320.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, в мире