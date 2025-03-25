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В Кремле назвали условие для выхода из договоренностей по энергообъектам - РИА Новости, 25.03.2025
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19:14 25.03.2025 (обновлено: 19:45 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/uslovie-2007282691.html
В Кремле назвали условие для выхода из договоренностей по энергообъектам
В Кремле назвали условие для выхода из договоренностей по энергообъектам - РИА Новости, 25.03.2025
В Кремле назвали условие для выхода из договоренностей по энергообъектам
Россия и США обсудили выход из договоренности о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры в случае ее несоблюдения одной из сторон, сообщили в... РИА Новости, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и США обсудили выход из договоренности о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры в случае ее несоблюдения одной из сторон, сообщили в Кремле."Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон", - указано в сообщении Кремля об основных итогах встречи экспертных групп России и США.
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россия, сша, украина, в мире
Россия, США, Украина, В мире
В Кремле назвали условие для выхода из договоренностей по энергообъектам

РФ и США обсудили выход из договоренностей по энергообъектам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и США обсудили выход из договоренности о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры в случае ее несоблюдения одной из сторон, сообщили в Кремле.
"Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон", - указано в сообщении Кремля об основных итогах встречи экспертных групп России и США.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Россия и США допустили продление запрета на удары по энергообъектам
Вчера, 19:10
 
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