https://ria.ru/20250325/uslovie-2007282691.html
В Кремле назвали условие для выхода из договоренностей по энергообъектам
В Кремле назвали условие для выхода из договоренностей по энергообъектам - РИА Новости, 25.03.2025
В Кремле назвали условие для выхода из договоренностей по энергообъектам
Россия и США обсудили выход из договоренности о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры в случае ее несоблюдения одной из сторон, сообщили в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:14:00+03:00
2025-03-25T19:14:00+03:00
2025-03-25T19:45:00+03:00
россия
сша
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869504563_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_3855dfe6513c13653f6798bff5c09057.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и США обсудили выход из договоренности о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры в случае ее несоблюдения одной из сторон, сообщили в Кремле."Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон", - указано в сообщении Кремля об основных итогах встречи экспертных групп России и США.
https://ria.ru/20250325/rossiya-2007281320.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869504563_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_1a71729b48a5a6b53359eb48c0309711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, в мире
Россия, США, Украина, В мире
В Кремле назвали условие для выхода из договоренностей по энергообъектам
РФ и США обсудили выход из договоренностей по энергообъектам