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"Дата уже есть". В Раде раскрыли тайный замысел Зеленского
"Дата уже есть". В Раде раскрыли тайный замысел Зеленского - РИА Новости, 25.03.2025
"Дата уже есть". В Раде раскрыли тайный замысел Зеленского
Владимир Зеленский распространяет дезинформацию о предстоящих выборах на Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:45:00+03:00
2025-03-25T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский распространяет дезинформацию о предстоящих выборах на Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Зеленский сейчас всяческий пытается убедить свое окружение, силовой блок и "элиты" в том, что все ок, что он остается и переживать не стоит", — написал он.Заявления главы киевского режима об онлайн-выборах депутат назвал чушью, как и уверенность Зеленского в своей победе на них."Выборы будут обычные, бумажные. Даже дата уже есть. Дезинформацию о своей непоколебимости он распространяет по причине исключительно личной безопасности, он не хочет чтобы силовики отказались от него раньше, чем он уедет. Он должен уехать первым, потом уже разбирайтесь как хотите", — пояснил Дмитрук.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в том году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил о несвоевременности выборов. Как отмечал президент России Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине можно считать парламент и спикер Верховной рады.Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону сообщил, что украинская сторона согласилась на проведение выборов.
https://ria.ru/20250325/zelenskiy-2007191963.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, сша, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, США, Верховная Рада Украины
"Дата уже есть". В Раде раскрыли тайный замысел Зеленского
Депутат Дмитрук назвал чушью слова Зеленского о выборах на Украине