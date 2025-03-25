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Зеленский предложил привлечь третьи страны к контролю за договоренностями - РИА Новости, 25.03.2025
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21:25 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007305474.html
Зеленский предложил привлечь третьи страны к контролю за договоренностями
Зеленский предложил привлечь третьи страны к контролю за договоренностями - РИА Новости, 25.03.2025
Зеленский предложил привлечь третьи страны к контролю за договоренностями
Украина и США договорились, что кроме Штатов участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:25:00+03:00
2025-03-25T21:25:00+03:00
украина
сша
черное море
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украина и США договорились, что кроме Штатов участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны, заявил Владимир Зеленский. Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. По его итогам министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Ранее во вторник Белый дом заявил, что США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море. "Третий пункт (договоренностей США и Украины – ред.) это контроль и мониторинг. Мы договорились с американской стороной, что можно привлекать кроме Америки третьи стороны, то есть это неплохо, например, кого-то из Европы, или можно Турцию, что касается ситуации в море. Может, кто-то с Ближнего Востока по энергетике. Это отдельные технические вопросы. Но третий пункт о том, что контроль, мониторинг важны, можно привлекать другие стороны", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Эр-Рияде, который транслировал украинский "5 канал". По его мнению, техники и специалистов США, европейских стран достаточно, чтобы проводить мониторинг. "Но есть технические какие-то вещи. Не в одну минуту это выходит, но все равно американцы на высоком техническом уровне, чтобы видеть много всего на море и в небе", - добавил Зеленский. На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250325/umerov-2007269693.html
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сша
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украина, сша, черное море, владимир зеленский, рустем умеров, россельхозбанк, в мире
Украина, США, Черное море, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Россельхозбанк, В мире
Зеленский предложил привлечь третьи страны к контролю за договоренностями

Зеленский: Украина и США договорились привлекать третьи страны для мониторинга

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украина и США договорились, что кроме Штатов участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны, заявил Владимир Зеленский.
Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. По его итогам министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Ранее во вторник Белый дом заявил, что США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.
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"Третий пункт (договоренностей США и Украины – ред.) это контроль и мониторинг. Мы договорились с американской стороной, что можно привлекать кроме Америки третьи стороны, то есть это неплохо, например, кого-то из Европы, или можно Турцию, что касается ситуации в море. Может, кто-то с Ближнего Востока по энергетике. Это отдельные технические вопросы. Но третий пункт о том, что контроль, мониторинг важны, можно привлекать другие стороны", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Эр-Рияде, который транслировал украинский "5 канал".
По его мнению, техники и специалистов США, европейских стран достаточно, чтобы проводить мониторинг.
"Но есть технические какие-то вещи. Не в одну минуту это выходит, но все равно американцы на высоком техническом уровне, чтобы видеть много всего на море и в небе", - добавил Зеленский.
На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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УкраинаСШАЧерное мореВладимир ЗеленскийРустем УмеровРоссельхозбанкВ мире
 
 
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