https://ria.ru/20250325/ukraina-2007284117.html

Украина и США приветствуют привлечение третьих стран для переговоров

Украина и США приветствуют привлечение третьих стран для переговоров - РИА Новости, 25.03.2025

Украина и США приветствуют привлечение третьих стран для переговоров

Глава делегации Украины в Эр-Рияде, украинский министр обороны Рустем Умеров заявил после переговоров с США, что стороны приветствуют привлечение третьих стран... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Глава делегации Украины в Эр-Рияде, украинский министр обороны Рустем Умеров заявил после переговоров с США, что стороны приветствуют привлечение третьих стран для обеспечения внедрения договоренностей о безопасности энергетики и судоходства. Ранее во вторник Умеров после переговоров с США заявил, что стороны условились внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России, а также подтвердил договоренности об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. Белый дом ранее во вторник заявил, что США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море. "Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей", - написал Умеров в социальной сети Facebook*. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье. Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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