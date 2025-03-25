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Украина и США приветствуют привлечение третьих стран для переговоров - РИА Новости, 25.03.2025
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19:19 25.03.2025 (обновлено: 19:20 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007284117.html
Украина и США приветствуют привлечение третьих стран для переговоров
Украина и США приветствуют привлечение третьих стран для переговоров - РИА Новости, 25.03.2025
Украина и США приветствуют привлечение третьих стран для переговоров
Глава делегации Украины в Эр-Рияде, украинский министр обороны Рустем Умеров заявил после переговоров с США, что стороны приветствуют привлечение третьих стран... РИА Новости, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Глава делегации Украины в Эр-Рияде, украинский министр обороны Рустем Умеров заявил после переговоров с США, что стороны приветствуют привлечение третьих стран для обеспечения внедрения договоренностей о безопасности энергетики и судоходства. Ранее во вторник Умеров после переговоров с США заявил, что стороны условились внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России, а также подтвердил договоренности об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. Белый дом ранее во вторник заявил, что США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море. "Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей", - написал Умеров в социальной сети Facebook*. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье. Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, сша, россия, украина, рустем умеров, григорий карасин, facebook, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Россия, Украина, Рустем Умеров, Григорий Карасин, Facebook, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Украина и США приветствуют привлечение третьих стран для переговоров

США и Киев хотят привлечь третьи страны для обеспечения безопасности судоходства

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Глава делегации Украины в Эр-Рияде, украинский министр обороны Рустем Умеров заявил после переговоров с США, что стороны приветствуют привлечение третьих стран для обеспечения внедрения договоренностей о безопасности энергетики и судоходства.
Ранее во вторник Умеров после переговоров с США заявил, что стороны условились внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России, а также подтвердил договоренности об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. Белый дом ранее во вторник заявил, что США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.
"Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Глава делегации Украины в Эр-Рияде раскрыл детали встречи с США
Вчера, 18:24
 
В миреСШАРоссияУкраинаРустем УмеровГригорий КарасинFacebookСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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