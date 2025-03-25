https://ria.ru/20250325/ukraina-2007207405.html

Делегация Украины все еще находится в Эр-Рияде

Делегация Украины все еще находится в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025

Делегация Украины все еще находится в Эр-Рияде

Представители Украины все еще находятся на месте проведения переговоров с США в Эр-Рияде, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:25:00+03:00

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2025-03-25T15:26:00+03:00

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совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 25 мар - РИА Новости. Представители Украины все еще находятся на месте проведения переговоров с США в Эр-Рияде, передаёт корреспондент РИА Новости. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. Агентство Блумберг передавало, что Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней. Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии 23 марта. Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007099252.html

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в мире, сша, россия, украина, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде