https://ria.ru/20250325/ukraina-2007207405.html
Делегация Украины все еще находится в Эр-Рияде
Делегация Украины все еще находится в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
Делегация Украины все еще находится в Эр-Рияде
Представители Украины все еще находятся на месте проведения переговоров с США в Эр-Рияде, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:25:00+03:00
2025-03-25T15:25:00+03:00
2025-03-25T15:26:00+03:00
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ЭР-РИЯД, 25 мар - РИА Новости. Представители Украины все еще находятся на месте проведения переговоров с США в Эр-Рияде, передаёт корреспондент РИА Новости. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. Агентство Блумберг передавало, что Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней. Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии 23 марта. Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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В мире, США, Россия, Украина, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Делегация Украины все еще находится в Эр-Рияде
Представители Украины остаются на месте проведения переговоров с США в Эр-Рияде