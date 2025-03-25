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Делегация Украины все еще находится в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
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15:25 25.03.2025 (обновлено: 15:26 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007207405.html
Делегация Украины все еще находится в Эр-Рияде
Делегация Украины все еще находится в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
Делегация Украины все еще находится в Эр-Рияде
Представители Украины все еще находятся на месте проведения переговоров с США в Эр-Рияде, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:25:00+03:00
2025-03-25T15:26:00+03:00
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григорий карасин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 25 мар - РИА Новости. Представители Украины все еще находятся на месте проведения переговоров с США в Эр-Рияде, передаёт корреспондент РИА Новости. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. Агентство Блумберг передавало, что Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней. Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии 23 марта. Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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в мире, сша, россия, украина, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, США, Россия, Украина, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Делегация Украины все еще находится в Эр-Рияде

Представители Украины остаются на месте проведения переговоров с США в Эр-Рияде

© Fotolia / SwisshippoЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Fotolia / Swisshippo
Эр-Рияд. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 25 мар - РИА Новости. Представители Украины все еще находятся на месте проведения переговоров с США в Эр-Рияде, передаёт корреспондент РИА Новости.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. Агентство Блумберг передавало, что Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней.
Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии 23 марта.
Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Украинская делегация после переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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В миреСШАРоссияУкраинаГригорий КарасинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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