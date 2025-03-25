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"Еще один голиаф": на Украине забили тревогу из-за страшной перспективы - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 25.03.2025 (обновлено: 17:45 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
"Еще один голиаф": на Украине забили тревогу из-за страшной перспективы
"Еще один голиаф": на Украине забили тревогу из-за страшной перспективы - РИА Новости, 25.03.2025
"Еще один голиаф": на Украине забили тревогу из-за страшной перспективы
Бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в интервью "UkrLife" предупредил о возможности одновременного противостояния с США и Россией, РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:07:00+03:00
2025-03-25T17:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
стив уиткофф
такер карлсон
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в интервью "UkrLife" предупредил о возможности одновременного противостояния с США и Россией, если Киев не изменит антиамериканскую риторику."Позиция Украины, конечно, должна базироваться на каких-то объективных посылах — на понимании того, что бороться с двумя голиафами Украине просто невозможно", — заявил он.Дипломат призвал не позволять антиамериканизму затмевать здравый смысл и помнить, что США, как и Россия, — ядерная держава, в разы превосходящая Украину по населению и экономическому потенциалу.На прошлой неделе спецпосланник президента США по Украине Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.Он также заявил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".Позднее депутат Рады Александр Мережко назвал его заявления позорными и призвал убрать Уиткоффа из переговорного процесса.Как отметил другой нардеп Александр Дубинский, Зеленский побоялся лично ответить на слова спецпосланника президента США по Украине и использовал для этого Мережко. По словам политика, такой шаг был направлен на внутреннюю украинскую аудиторию, чтобы СМИ могли распространять идею о "жестком ответе Киева", но при этом чтобы сам Зеленский остался вне удара.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007149630.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, стив уиткофф, такер карлсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Такер Карлсон
"Еще один голиаф": на Украине забили тревогу из-за страшной перспективы

Бывший и.о. главы МИД Украины Хандогий предрек столкновение с США и Россией

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в интервью "UkrLife" предупредил о возможности одновременного противостояния с США и Россией, если Киев не изменит антиамериканскую риторику.
"Позиция Украины, конечно, должна базироваться на каких-то объективных посылах — на понимании того, что бороться с двумя голиафами Украине просто невозможно", — заявил он.
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Дипломат призвал не позволять антиамериканизму затмевать здравый смысл и помнить, что США, как и Россия, — ядерная держава, в разы превосходящая Украину по населению и экономическому потенциалу.
На прошлой неделе спецпосланник президента США по Украине Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Он также заявил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".
Позднее депутат Рады Александр Мережко назвал его заявления позорными и призвал убрать Уиткоффа из переговорного процесса.
Как отметил другой нардеп Александр Дубинский, Зеленский побоялся лично ответить на слова спецпосланника президента США по Украине и использовал для этого Мережко. По словам политика, такой шаг был направлен на внутреннюю украинскую аудиторию, чтобы СМИ могли распространять идею о "жестком ответе Киева", но при этом чтобы сам Зеленский остался вне удара.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийСтив УиткоффТакер Карлсон
 
 
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