https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

"Еще один голиаф": на Украине забили тревогу из-за страшной перспективы

"Еще один голиаф": на Украине забили тревогу из-за страшной перспективы - РИА Новости, 25.03.2025

"Еще один голиаф": на Украине забили тревогу из-за страшной перспективы

Бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в интервью "UkrLife" предупредил о возможности одновременного противостояния с США и Россией, РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:07:00+03:00

2025-03-25T15:07:00+03:00

2025-03-25T17:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

стив уиткофф

такер карлсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в интервью "UkrLife" предупредил о возможности одновременного противостояния с США и Россией, если Киев не изменит антиамериканскую риторику."Позиция Украины, конечно, должна базироваться на каких-то объективных посылах — на понимании того, что бороться с двумя голиафами Украине просто невозможно", — заявил он.Дипломат призвал не позволять антиамериканизму затмевать здравый смысл и помнить, что США, как и Россия, — ядерная держава, в разы превосходящая Украину по населению и экономическому потенциалу.На прошлой неделе спецпосланник президента США по Украине Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.Он также заявил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".Позднее депутат Рады Александр Мережко назвал его заявления позорными и призвал убрать Уиткоффа из переговорного процесса.Как отметил другой нардеп Александр Дубинский, Зеленский побоялся лично ответить на слова спецпосланника президента США по Украине и использовал для этого Мережко. По словам политика, такой шаг был направлен на внутреннюю украинскую аудиторию, чтобы СМИ могли распространять идею о "жестком ответе Киева", но при этом чтобы сам Зеленский остался вне удара.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007149630.html

https://ria.ru/20250325/lavrov-2007186411.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, стив уиткофф, такер карлсон