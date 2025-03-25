https://ria.ru/20250325/ukraina-2007098544.html

В Запорожской области прогремели взрывы

В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.03.2025

В Запорожской области прогремели взрывы

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров во вторник утром сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части региона. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T08:50:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров во вторник утром сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части региона. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Позднее Федоров уточнил, что удар был нанесен непосредственно по подконтрольному ВСУ городу Запорожье. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007085207.html

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в мире, россия, киев, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация