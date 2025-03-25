https://ria.ru/20250325/uchastniki-2007136091.html

В Тюменскую область прибыли 12 участников спецоперации

В Тюменскую область прибыли 12 участников спецоперации - РИА Новости, 25.03.2025

В Тюменскую область прибыли 12 участников спецоперации

Двенадцать участников специальной военной операции и федеральной образовательной программы "Время героев" прибыли в Тюменскую область для прохождения... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T11:07:00+03:00

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ТЮМЕНЬ, 25 мар – РИА Новости. Двенадцать участников специальной военной операции и федеральной образовательной программы "Время героев" прибыли в Тюменскую область для прохождения стажировки, на встрече в правительстве глава региона Александр Моор предложил офицерам в качестве управленческой задачи подготовить предложения по развитию автомобильного туризма. "На стажировку прибыли двенадцать участников федеральной образовательной программы "Время героев"... В рамках стажировки поставил задачу: подготовить предложения по развитию в регионе автомобильного туризма. Тема их заинтересовала... Впереди у стажеров знакомство с туристической инфраструктурой Тюмени и Тобольска... Ждем от участников программы "Время героев" свежих идей", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Для Тюменской области туризм - самостоятельная и инвестиционно привлекательная отрасль региональной экономики. За семь лет туристический поток вырос в 2,3 раза - с 1,8 миллиона человек в 2016 году до более 4 миллионов человек в 2023 году, а налоговые поступления в региональный бюджет увеличились в 7,7 раза, сообщили в пресс-службе губернатора. На актуальность поставленной перед стажерами задачи указывает и то, что ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить туристический поток в целом по стране до 140 миллионов человек в год. Для повышения роли туристической отрасли в экономике страны реализуется отдельный национальный проект "Туризм и гостеприимство". При оглашении послания Федеральному собранию в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250324/bpla-2006958932.html

https://ria.ru/20250321/vlasti-2006552421.html

россия

тюмень

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Артем Смирнов

россия, тюмень, александр моор, сво