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В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО - РИА Новости, 25.03.2025
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04:55 25.03.2025 (обновлено: 05:52 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ubiystvo-2007088189.html
В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО
В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО - РИА Новости, 25.03.2025
В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО
Следователи в Приморье задержали двух местных жителей, подозреваемых в нападении на мужчину, тело которого было обнаружено под мостом в селе Хороль, сообщает... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T04:55:00+03:00
2025-03-25T05:52:00+03:00
происшествия
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар – РИА Новости. Следователи в Приморье задержали двух местных жителей, подозреваемых в нападении на мужчину, тело которого было обнаружено под мостом в селе Хороль, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В понедельник региональный СУСК сообщил, что в селе Хороль под мостом было обнаружено тело местного жителя с повреждениями головы, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибший – ветеран СВО. "Следственными органами СКР по Приморскому краю по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против жизни - причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 37-летнего мужчины, задержаны два местных жителя 20 и 25 лет (часть 4 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с потерпевшим и избили его. Когда от полученных ударов потерпевший перестал подавать признаки жизни, подозреваемые похитили у него телефон и документы, а также предприняли меры к сокрытию преступления. Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемых и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
https://ria.ru/20250221/ubiystvo-2000692777.html
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происшествия, приморский край, россия
Происшествия, Приморский край, Россия
В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО

В Приморье задержали двух подозреваемых в нападении и убийстве ветерана СВО

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар – РИА Новости. Следователи в Приморье задержали двух местных жителей, подозреваемых в нападении на мужчину, тело которого было обнаружено под мостом в селе Хороль, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
В понедельник региональный СУСК сообщил, что в селе Хороль под мостом было обнаружено тело местного жителя с повреждениями головы, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибший – ветеран СВО.
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"Следственными органами СКР по Приморскому краю по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против жизни - причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 37-летнего мужчины, задержаны два местных жителя 20 и 25 лет (часть 4 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с потерпевшим и избили его. Когда от полученных ударов потерпевший перестал подавать признаки жизни, подозреваемые похитили у него телефон и документы, а также предприняли меры к сокрытию преступления.
Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемых и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
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