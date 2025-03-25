https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007229322.html

Источник: Турция готова внести вклад в переговоры по Черному морю

Источник: Турция готова внести вклад в переговоры по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025

Источник: Турция готова внести вклад в переговоры по Черному морю

Турция при запросе сторон и возникновении необходимости готова внести вклад в переговорный процесс по черноморской инициативе между Россией и США, у Анкары есть РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:30:00+03:00

2025-03-25T16:30:00+03:00

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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Турция при запросе сторон и возникновении необходимости готова внести вклад в переговорный процесс по черноморской инициативе между Россией и США, у Анкары есть соответствующие ресурсы и опыт в этом направлении, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Прежде всего на переговорах делегаций РФ и США в Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также напомнил, что это не первая попытка обсудить безопасность судоходства на Черном море, первая состоялась в 2022 году."При соответствующем запросе от сторон, при создании необходимости, конечно же. Мы обладаем соответствующим опытом и ресурсами. Такая готовность к посредничеству (с турецкой стороны – ред.) имеется", - сказал собеседник агентства.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250325/lavrov-2007190484.html

https://ria.ru/20250324/peskov-2006921426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, россия, сша, в мире