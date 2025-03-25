Источник: Турция готова внести вклад в переговоры по Черному морю
Турция готова внести вклад в переговоры России и США по черноморской инициативе
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Турция при запросе сторон и возникновении необходимости готова внести вклад в переговорный процесс по черноморской инициативе между Россией и США, у Анкары есть соответствующие ресурсы и опыт в этом направлении, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Прежде всего на переговорах делегаций РФ и США в Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также напомнил, что это не первая попытка обсудить безопасность судоходства на Черном море, первая состоялась в 2022 году.
"При соответствующем запросе от сторон, при создании необходимости, конечно же. Мы обладаем соответствующим опытом и ресурсами. Такая готовность к посредничеству (с турецкой стороны – ред.) имеется", - сказал собеседник агентства.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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