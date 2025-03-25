https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007183635.html

В Анкаре продлили запрет на проведение акций протеста

В Анкаре продлили запрет на проведение акций протеста - РИА Новости, 25.03.2025

В Анкаре продлили запрет на проведение акций протеста

Губернаторство турецкой столицы - Анкары - продлило запрет о проведении акций протеста и демонстраций в городе до 1 апреля. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:50:00+03:00

2025-03-25T13:50:00+03:00

2025-03-25T13:50:00+03:00

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АНКАРА, 25 мар - РИА Новости. Губернаторство турецкой столицы - Анкары - продлило запрет о проведении акций протеста и демонстраций в городе до 1 апреля. Прежний запрет действовал до 25 марта. "Принято решение продлить запрет на проведение любых акций протеста, демонстраций с 26 марта 00.00 до 23.59 (совпадает с мск - ред.) 1 апреля",- говорится в заявлении губернаторства в соцсети Х. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.

https://ria.ru/20250322/erdogan-2006712882.html

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в мире, стамбул, анкара (провинция), измир, экрем имамоглу