https://ria.ru/20250325/tresh-bloger-2007237869.html

Треш-блогер из Тулы рассказал о сахарной бутылке, разбитой о голову девушки

Треш-блогер из Тулы рассказал о сахарной бутылке, разбитой о голову девушки - РИА Новости, 25.03.2025

Треш-блогер из Тулы рассказал о сахарной бутылке, разбитой о голову девушки

Треш-блогер из Тулы, разбивший бутылку о голову девушки в прямом эфире, рассказал полиции, что сцена насилия была инсценирована, а сама бутылка сделана из... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:48:00+03:00

2025-03-25T16:48:00+03:00

2025-03-25T16:48:00+03:00

происшествия

тула

тульская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ТУЛА, 25 мар – РИА Новости. Треш-блогер из Тулы, разбивший бутылку о голову девушки в прямом эфире, рассказал полиции, что сцена насилия была инсценирована, а сама бутылка сделана из сахара, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тульской области. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина берет бутылку и разбивает ее о голову рядом сидящей девушки. Утверждалось, что мужчина – треш-стример из Тулы, а все действие происходило в прямом эфире. Пресс-служба УМВД России по региону сообщала о проведении проверки по данному факту. "В результате проведенных мероприятий участники публикации были установлены сотрудниками полиции в кратчайшие сроки. В ходе проведения проверки выяснилось, что сцена насилия была инсценирована блогером с целью привлечения аудитории", - говорится в сообщении. На видео с записью показаний, предоставленном УМВД России по Тульской области, треш-блогер утверждает, что бутылка была сделана из сахарного стекла. "Я по предварительной договоренности разбил сахарную бутылку из сахарного стекла, чтобы повысить охваты канала и просмотры", - сказал блогер. Уточняется, что заявлений от девушки в отношении стримера не поступало. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка.

https://ria.ru/20250325/borisov-2007139031.html

https://ria.ru/20250120/bloger-1994602276.html

тула

тульская область

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происшествия, тула, тульская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)