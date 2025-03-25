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Трамп назвал европейские страны халявщиками
Трамп назвал европейские страны халявщиками - РИА Новости, 25.03.2025
Трамп назвал европейские страны халявщиками
Президент США Дональд Трамп назвал европейские страны "халявщиками". РИА Новости, 25.03.2025
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал европейские страны "халявщиками". "Я думаю, они были халявщиками, абсолютно ужасно относились к нам в вопросах торговли", - сказал Трамп журналистам. По его словам, это касается и расходов на поддержку Украины. Так Трамп ответил на вопрос о том, согласен ли он с оценками своих чиновников, что Европа является "халявщиком", якобы высказанными в чате об атаках на хуситов, куда случайно был добавлен журналист. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
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в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, майк уолтц, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Ансар Алла, Министерство обороны США
Трамп назвал европейские страны халявщиками
Трамп назвал европейские страны халявщиками в вопросах торговли