Рейтинг@Mail.ru
Трамп не видит нужды в извинениях Уолтца за скандал с утечкой данных - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/tramp-2007312869.html
Трамп не видит нужды в извинениях Уолтца за скандал с утечкой данных
Трамп не видит нужды в извинениях Уолтца за скандал с утечкой данных - РИА Новости, 25.03.2025
Трамп не видит нужды в извинениях Уолтца за скандал с утечкой данных
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы его советник по нацбезопасности Майк Уолтц приносил извинения за скандал с чатом... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:31:00+03:00
2025-03-25T22:31:00+03:00
в мире
сша
йемен
дональд трамп
майк уолтц
ансар алла
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001415042_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f9d782a40608ff72732abeb237eb2bda.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы его советник по нацбезопасности Майк Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста. Американские СМИ сообщали, что в Белом доме якобы заговорили о возможности отставки Уолтца на фоне скандала. "Нет, я не думаю, что он должен извиняться. Я думаю, он делает все, что может. Это оборудование и технологии несовершенны", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, нужно ли Уолтцу приносить извинения. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и Уолтца.
https://ria.ru/20250325/uoltts-2007131414.html
сша
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001415042_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e1de4621fb234667285512ef5d00aa28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, США, Йемен, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Ансар Алла, Министерство обороны США
Трамп не видит нужды в извинениях Уолтца за скандал с утечкой данных

Трамп: не думаю, что Уолтц должен извиняться за скандал с чатом для чиновников

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы его советник по нацбезопасности Майк Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.
Американские СМИ сообщали, что в Белом доме якобы заговорили о возможности отставки Уолтца на фоне скандала.
"Нет, я не думаю, что он должен извиняться. Я думаю, он делает все, что может. Это оборудование и технологии несовершенны", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, нужно ли Уолтцу приносить извинения.
Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и Уолтца.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
На Западе раскрыли, что может сделать Трамп после скандала с чатом
Вчера, 10:49
 
В миреСШАЙеменДональд ТрампМайк УолтцАнсар АллаМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала