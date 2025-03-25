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Трамп не видит нужды в извинениях Уолтца за скандал с утечкой данных
Трамп не видит нужды в извинениях Уолтца за скандал с утечкой данных - РИА Новости, 25.03.2025
Трамп не видит нужды в извинениях Уолтца за скандал с утечкой данных
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы его советник по нацбезопасности Майк Уолтц приносил извинения за скандал с чатом... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы его советник по нацбезопасности Майк Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста. Американские СМИ сообщали, что в Белом доме якобы заговорили о возможности отставки Уолтца на фоне скандала. "Нет, я не думаю, что он должен извиняться. Я думаю, он делает все, что может. Это оборудование и технологии несовершенны", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, нужно ли Уолтцу приносить извинения. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и Уолтца.
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в мире, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, США, Йемен, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Ансар Алла, Министерство обороны США
Трамп не видит нужды в извинениях Уолтца за скандал с утечкой данных
Трамп: не думаю, что Уолтц должен извиняться за скандал с чатом для чиновников