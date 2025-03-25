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Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров - РИА Новости, 25.03.2025
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18:14 25.03.2025 (обновлено: 18:30 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/tramp-2007266856.html
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров - РИА Новости, 25.03.2025
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров
Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Ирана, в котором выразил заинтересованность в установлении прямого диалога, но предупредил о возможных... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:14:00+03:00
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иран
сша
в мире
дональд трамп
тулси габбард
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Ирана, в котором выразил заинтересованность в установлении прямого диалога, но предупредил о возможных военных последствиях в случае отказа от переговоров, заявила во вторник глава нацразведки США Тулси Габбард."Президент Трамп недавно направил письмо лидеру Ирана, выразив заинтересованность в прямых переговорах с целью деэскалации, предотвращения войны и недопущения получения Ираном ядерного оружия", – сказала она на слушаниях в Сенате, посвящённых актуальным угрозам безопасности США."Но он также заявил, что в случае отсутствия прямых переговоров последуют военные последствия", – добавила Габбард.
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иран, сша, в мире, дональд трамп, тулси габбард
Иран, США, В мире, Дональд Трамп, Тулси Габбард
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров

Нацразведка США: Трамп выразил заинтересованность в прямых переговорах с Ираном

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Ирана, в котором выразил заинтересованность в установлении прямого диалога, но предупредил о возможных военных последствиях в случае отказа от переговоров, заявила во вторник глава нацразведки США Тулси Габбард.
"Президент Трамп недавно направил письмо лидеру Ирана, выразив заинтересованность в прямых переговорах с целью деэскалации, предотвращения войны и недопущения получения Ираном ядерного оружия", – сказала она на слушаниях в Сенате, посвящённых актуальным угрозам безопасности США.
"Но он также заявил, что в случае отсутствия прямых переговоров последуют военные последствия", – добавила Габбард.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Госдепе призвали Иран сесть за стол переговоров
24 марта, 14:52
 
ИранСШАВ миреДональд ТрампТулси Габбард
 
 
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