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Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров - РИА Новости, 25.03.2025
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров
Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Ирана, в котором выразил заинтересованность в установлении прямого диалога, но предупредил о возможных... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:14:00+03:00
2025-03-25T18:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Ирана, в котором выразил заинтересованность в установлении прямого диалога, но предупредил о возможных военных последствиях в случае отказа от переговоров, заявила во вторник глава нацразведки США Тулси Габбард."Президент Трамп недавно направил письмо лидеру Ирана, выразив заинтересованность в прямых переговорах с целью деэскалации, предотвращения войны и недопущения получения Ираном ядерного оружия", – сказала она на слушаниях в Сенате, посвящённых актуальным угрозам безопасности США."Но он также заявил, что в случае отсутствия прямых переговоров последуют военные последствия", – добавила Габбард.
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иран, сша, в мире, дональд трамп, тулси габбард
Иран, США, В мире, Дональд Трамп, Тулси Габбард
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров
Нацразведка США: Трамп выразил заинтересованность в прямых переговорах с Ираном