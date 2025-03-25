https://ria.ru/20250325/tramp-2007266856.html

Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров

Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров - РИА Новости, 25.03.2025

Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров

Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Ирана, в котором выразил заинтересованность в установлении прямого диалога, но предупредил о возможных... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:14:00+03:00

2025-03-25T18:14:00+03:00

2025-03-25T18:30:00+03:00

иран

сша

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тулси габбард

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Ирана, в котором выразил заинтересованность в установлении прямого диалога, но предупредил о возможных военных последствиях в случае отказа от переговоров, заявила во вторник глава нацразведки США Тулси Габбард."Президент Трамп недавно направил письмо лидеру Ирана, выразив заинтересованность в прямых переговорах с целью деэскалации, предотвращения войны и недопущения получения Ираном ядерного оружия", – сказала она на слушаниях в Сенате, посвящённых актуальным угрозам безопасности США."Но он также заявил, что в случае отсутствия прямых переговоров последуют военные последствия", – добавила Габбард.

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иран, сша, в мире, дональд трамп, тулси габбард