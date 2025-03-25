https://ria.ru/20250325/tekhnologii-2007087746.html

Эксперт оценил энергопотребление ИИ в России к 2030 году

Эксперт оценил энергопотребление ИИ в России к 2030 году - РИА Новости, 25.03.2025

Эксперт оценил энергопотребление ИИ в России к 2030 году

Потребление электроэнергии технологиями искусственного интеллекта в 2025 году составляет около 8-12 ТВт.ч в год, а к 2030 году оно может вырасти минимум до... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T04:22:00+03:00

2025-03-25T04:22:00+03:00

2025-03-25T04:22:00+03:00

экономика

технологии

россия

сша

google

microsoft corporation

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Потребление электроэнергии технологиями искусственного интеллекта в 2025 году составляет около 8-12 ТВт.ч в год, а к 2030 году оно может вырасти минимум до 30-50 ТВт.ч., что, однако, не повлияет критично на энергосистему, хотя потребует точечных инвестиций, поделился прогнозами с РИА Новости независимый инвестиционный советник, основатель финтех-компании Gbig Holdings Руфат Абясов. Эксперт отметил, что актуальной официальной статистики нет. Однако, по оценкам, в 2023 году общая мощность дата-центров в России составляла около 500-600 МВт. К 2025 году, с учетом роста ИИ-приложений (поисковые системы, обработка данных, чат-боты, аналитика), эта цифра могла вырасти до 800-1000 МВт. Один крупный дата-центр с ИИ-нагрузкой, например, для обучения больших языковых моделей, потребляет 20-50 МВт в год. "Учитывая, что в России таких центров немного (10-15 крупных объектов), а также использование облачных решений, общее потребление ИИ можно оценить в 8-12 ТВт.ч в год (0,7–1% от общего производства электроэнергии в 1150 ТВт.ч)", - рассказал Абясов, отметив, что эти объемы не создают серьезной нагрузки на энергосистему. И это значительно меньше, чем в США, где ИИ уже потребляет десятки ТВт.ч из-за масштабов таких компаний, как Google, Microsoft и OpenAI, добавил эксперт. Он объяснил, что рост применения ИИ в России связан с цифровизацией экономики, развитием "умных городов", автономного транспорта. Согласно стратегии развития ИИ до 2030 года, доля искусственного интеллекта в экономике должна значительно вырасти. Это потребует увеличения вычислительных мощностей. "Если темпы роста составят 20-30% в год (консервативный сценарий), к 2030 году потребление может достичь 30-50 ТВт.ч в год. В случае более агрессивного сценария (например, массовое внедрение ИИ в промышленности и госуправлении) - до 80-100 ТВт.ч. Даже в верхнем сценарии это менее 10% от текущего производства (1150 ТВт.ч), что пока не критично, но потребует точечных инвестиций в энергетику", - рассказал Абясов. Эксперт рекомендует для покрытия спроса со стороны ИИ развивать все виды энергетики: атомную, гидроэнергетику, возобновляемые источники (ВИЭ), газовую генерацию. Инвестиции, по его словам, могут идти от государства за счет программ Минэнерго и Минцифры; от частного сектора: "Яндекс" и "Сбер" могут финансировать свои дата-центры; от экспортных доходов от нефти и газа, которые будут субсидировать ВИЭ и проекты в сфере атомной энергетики.

https://ria.ru/20241225/ii-1991269523.html

https://ria.ru/20250211/ii-1998614494.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, сша, google, microsoft corporation, министерство энергетики рф (минэнерго россии)