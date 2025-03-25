Эксперт оценил энергопотребление ИИ в России к 2030 году
Абясов: энергопотребление ИИ в России к 2030 году может вырасти в три раза
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Потребление электроэнергии технологиями искусственного интеллекта в 2025 году составляет около 8-12 ТВт.ч в год, а к 2030 году оно может вырасти минимум до 30-50 ТВт.ч., что, однако, не повлияет критично на энергосистему, хотя потребует точечных инвестиций, поделился прогнозами с РИА Новости независимый инвестиционный советник, основатель финтех-компании Gbig Holdings Руфат Абясов.
Эксперт отметил, что актуальной официальной статистики нет. Однако, по оценкам, в 2023 году общая мощность дата-центров в России составляла около 500-600 МВт. К 2025 году, с учетом роста ИИ-приложений (поисковые системы, обработка данных, чат-боты, аналитика), эта цифра могла вырасти до 800-1000 МВт. Один крупный дата-центр с ИИ-нагрузкой, например, для обучения больших языковых моделей, потребляет 20-50 МВт в год.
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"Учитывая, что в России таких центров немного (10-15 крупных объектов), а также использование облачных решений, общее потребление ИИ можно оценить в 8-12 ТВт.ч в год (0,7–1% от общего производства электроэнергии в 1150 ТВт.ч)", - рассказал Абясов, отметив, что эти объемы не создают серьезной нагрузки на энергосистему. И это значительно меньше, чем в США, где ИИ уже потребляет десятки ТВт.ч из-за масштабов таких компаний, как Google, Microsoft и OpenAI, добавил эксперт.
Он объяснил, что рост применения ИИ в России связан с цифровизацией экономики, развитием "умных городов", автономного транспорта. Согласно стратегии развития ИИ до 2030 года, доля искусственного интеллекта в экономике должна значительно вырасти. Это потребует увеличения вычислительных мощностей.
"Если темпы роста составят 20-30% в год (консервативный сценарий), к 2030 году потребление может достичь 30-50 ТВт.ч в год. В случае более агрессивного сценария (например, массовое внедрение ИИ в промышленности и госуправлении) - до 80-100 ТВт.ч. Даже в верхнем сценарии это менее 10% от текущего производства (1150 ТВт.ч), что пока не критично, но потребует точечных инвестиций в энергетику", - рассказал Абясов.
Эксперт рекомендует для покрытия спроса со стороны ИИ развивать все виды энергетики: атомную, гидроэнергетику, возобновляемые источники (ВИЭ), газовую генерацию. Инвестиции, по его словам, могут идти от государства за счет программ Минэнерго и Минцифры; от частного сектора: "Яндекс" и "Сбер" могут финансировать свои дата-центры; от экспортных доходов от нефти и газа, которые будут субсидировать ВИЭ и проекты в сфере атомной энергетики.
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