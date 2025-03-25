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Марочко: ВС России отразили попытки контратак ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:09 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/svo-2007095759.html
Марочко: ВС России отразили попытки контратак ВСУ в Харьковской области
Марочко: ВС России отразили попытки контратак ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.03.2025
Марочко: ВС России отразили попытки контратак ВСУ в Харьковской области
Российская армия отразила попытки контратак ВСУ в Харьковской области в районе населенного пункта Степовая Новоселовка и заняла новые рубежи, сообщил РИА... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T08:09:00+03:00
2025-03-25T08:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганск
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия отразила попытки контратак ВСУ в Харьковской области в районе населенного пункта Степовая Новоселовка и заняла новые рубежи, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Нашим подразделениям удалось не только отбить атаки противника, но и в ходе контратак продвинуться на 300 метров севернее Степовой Новоселовки, тем самым улучшив свое тактическое положение", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко при этом подчеркнул, что на протяжении трех суток противник не прекращает штурмующие действия в районе населенного пункта Степовая Новоселовка, юго-западнее Котляровки и северо-западнее Табаевки. По его словам, "накаты" на позиции ВС РФ идут на регулярной основе по два-три раза в день.
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луганск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Марочко: ВС России отразили попытки контратак ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС России отразили попытки контратак ВСУ в районе Степовой Новоселовки

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия отразила попытки контратак ВСУ в Харьковской области в районе населенного пункта Степовая Новоселовка и заняла новые рубежи, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Нашим подразделениям удалось не только отбить атаки противника, но и в ходе контратак продвинуться на 300 метров севернее Степовой Новоселовки, тем самым улучшив свое тактическое положение", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко при этом подчеркнул, что на протяжении трех суток противник не прекращает штурмующие действия в районе населенного пункта Степовая Новоселовка, юго-западнее Котляровки и северо-западнее Табаевки. По его словам, "накаты" на позиции ВС РФ идут на регулярной основе по два-три раза в день.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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