https://ria.ru/20250325/sudokhodstvo--2007258957.html

Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море - РИА Новости, 25.03.2025

Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

США и РФ договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы РИА Новости, 25.03.2025

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россия

сша

черное море

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США и РФ договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде."США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море", – говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007261087.html

россия

сша

черное море

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2025

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россия, сша, черное море, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде