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Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море
Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море - РИА Новости, 25.03.2025
Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море
США и РФ договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:55:00+03:00
2025-03-25T17:55:00+03:00
2025-03-25T18:08:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США и РФ договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде."США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море", – говорится в заявлении.
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россия, сша, черное море, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Черное море, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море
Белый дом: РФ и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море