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Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море - РИА Новости, 25.03.2025
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17:55 25.03.2025 (обновлено: 18:08 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/sudokhodstvo--2007258957.html
Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море
Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море - РИА Новости, 25.03.2025
Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море
США и РФ договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:55:00+03:00
2025-03-25T18:08:00+03:00
россия
сша
черное море
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США и РФ договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде."США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море", – говорится в заявлении.
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россия, сша, черное море, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Черное море, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Белый дом: РФ и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США и РФ договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.
"США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море", – говорится в заявлении.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Белый дом раскрыл подробности переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 18:00
 
РоссияСШАЧерное мореВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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