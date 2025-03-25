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В США рассказали о рисках использования Starlink в Белом доме - РИА Новости, 25.03.2025
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15:13 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/starlink-2007204446.html
В США рассказали о рисках использования Starlink в Белом доме
В США рассказали о рисках использования Starlink в Белом доме - РИА Новости, 25.03.2025
В США рассказали о рисках использования Starlink в Белом доме
Подключение Белого дома к беспроводному интернету системы спутников Starlink может нести риски кибербезопасности, пишет портал Wired со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:13:00+03:00
2025-03-25T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подключение Белого дома к беспроводному интернету системы спутников Starlink может нести риски кибербезопасности, пишет портал Wired со ссылкой на экспертов. Спутниковый интернет Starlink, которым управляет компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, 18 марта стал доступен на всей территории Белого дома. "Внеплановое дополнение к и без того жестко контролируемой информационной среде Белого дома (в виде Starlink - ред.) может создать слепые зоны и уязвимости в сфере безопасности, а также потенциально опасный прецедент", - говорится в статье. Эксперты, пишет портал, ставят под сомнение то, согласуется ли работа Starlink в Белом доме с требованиями Агентства по связи Белого дома - если этот вопрос не решен, то более слабая защищенность беспроводной связи создает уязвимость кибербезопасности комплекса. По словам преподавателя Калифорнийского университета Николаса Уивера, обмен секретной информацией чаще всего происходит только через специальные федеральные сети, которые обособлены и не имеют беспроводного доступа, однако безопасность беспроводной сети Белого дома также является чувствительным вопросом национальной безопасности. Представители Белого дома ранее заявили газете New York Times, что установка Starlink была предпринята в целях повышения доступности интернет-связи в Белом доме. По их словам, ранее в некоторых точках комплекса не работала даже сотовая связь и существующая инфраструктура Wi-Fi была перегружена.
https://ria.ru/20250308/amerika-2003846957.html
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в мире, технологии, илон маск, spacex
В мире, Технологии, Илон Маск, SpaceX
В США рассказали о рисках использования Starlink в Белом доме

Wired: подключение Белого дома к Starlink может нести риски кибербезопасности

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подключение Белого дома к беспроводному интернету системы спутников Starlink может нести риски кибербезопасности, пишет портал Wired со ссылкой на экспертов.
Спутниковый интернет Starlink, которым управляет компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, 18 марта стал доступен на всей территории Белого дома.
Абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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"Внеплановое дополнение к и без того жестко контролируемой информационной среде Белого дома (в виде Starlink - ред.) может создать слепые зоны и уязвимости в сфере безопасности, а также потенциально опасный прецедент", - говорится в статье.
Эксперты, пишет портал, ставят под сомнение то, согласуется ли работа Starlink в Белом доме с требованиями Агентства по связи Белого дома - если этот вопрос не решен, то более слабая защищенность беспроводной связи создает уязвимость кибербезопасности комплекса.
По словам преподавателя Калифорнийского университета Николаса Уивера, обмен секретной информацией чаще всего происходит только через специальные федеральные сети, которые обособлены и не имеют беспроводного доступа, однако безопасность беспроводной сети Белого дома также является чувствительным вопросом национальной безопасности.
Представители Белого дома ранее заявили газете New York Times, что установка Starlink была предпринята в целях повышения доступности интернет-связи в Белом доме. По их словам, ранее в некоторых точках комплекса не работала даже сотовая связь и существующая инфраструктура Wi-Fi была перегружена.
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