Рейтинг@Mail.ru
США будут содействовать снижению стоимости страхования морских перевозок - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 25.03.2025 (обновлено: 19:22 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ssha-2007281495.html
США будут содействовать снижению стоимости страхования морских перевозок
США будут содействовать снижению стоимости страхования морских перевозок - РИА Новости, 25.03.2025
США будут содействовать снижению стоимости страхования морских перевозок
США, в соответствии с договоренностями, будут способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам, говорится в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:11:00+03:00
2025-03-25T19:22:00+03:00
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890368640_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_c92c530d638fccb12f79d65fddb2e159.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США, в соответствии с договоренностями, будут способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам, говорится в сообщении на сайте Кремля об основных итогах встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде."США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - говорится в тексте по итогам встречи экспертных групп России и США.
https://ria.ru/20250325/ssha-2007282785.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890368640_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_862cbc7709504051a3dd30cadf1680be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире
США, Россия, В мире
США будут содействовать снижению стоимости страхования морских перевозок

США намерены способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок

© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press OfficeЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office
Черное море. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США, в соответствии с договоренностями, будут способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам, говорится в сообщении на сайте Кремля об основных итогах встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде.
"США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - говорится в тексте по итогам встречи экспертных групп России и США.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам
Вчера, 19:14
 
СШАРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала