https://ria.ru/20250325/ssha-2007281495.html
США будут содействовать снижению стоимости страхования морских перевозок
США будут содействовать снижению стоимости страхования морских перевозок - РИА Новости, 25.03.2025
США будут содействовать снижению стоимости страхования морских перевозок
США, в соответствии с договоренностями, будут способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам, говорится в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:11:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США, в соответствии с договоренностями, будут способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам, говорится в сообщении на сайте Кремля об основных итогах встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде."США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - говорится в тексте по итогам встречи экспертных групп России и США.
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сша, россия, в мире
США будут содействовать снижению стоимости страхования морских перевозок
США намерены способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок